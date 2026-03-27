Airzone gründet deutsche Tochtergesellschaft in Berlin

Airzone sieht im deutschen Markt eine große Dynamik, insbesondere dort, wo Wärmepumpen, effiziente Klimasysteme und intelligente Steuerungslösungen zusammenkommen.
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Mit der neuen Tochtergesellschaft setzt das Unternehmen auf ein erfahrenes Team, das künftig Vertrieb, technischen Support und Schulungsangebote vor allem in Deutschland und Österreich verantwortet. Mehmet Usein, der seit 2024 bei Airzone tätig ist, übernimmt als Sales Manager für Norddeutschland die Betreuung und den Ausbau des Partnernetzwerks im nördlichen Bundesgebiet. Alexandros Katzizis verantwortet als Sales Account Manager die Märkte in Süddeutschland sowie in Österreich und konzentriert sich auf die Weiterentwicklung der Marktpräsenz in beiden Regionen. Ergänzt wird das Team durch Christopher Encarnación, Technical Support & Training EMEA, der die Koordination des Airzone Technical Service (ATS) übernimmt. Er stellt sicher, dass Kunden und Partner künftig von einem noch schnelleren, direkteren und umfassenden technischen Service profitieren und stärkt gleichzeitig das Schulungsangebot im Markt.
Airzone sieht im deutschen Markt eine große Dynamik, insbesondere dort, wo Wärmepumpen, effiziente Klimasysteme und intelligente Steuerungslösungen zusammenkommen.
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Durch die Gründung von Airzone Deutschland erhalten Installateure, Planer, Fachgroßhändler und OEM-Partner erstmals eine zentrale, lokale Anlaufstelle. Damit schafft das Unternehmen die Grundlage für den weiteren Ausbau seiner Vertriebsaktivitäten, um wachsenden Kundenanforderungen noch besser begegnen zu können und gleichzeitig die technische Expertise direkter und effizienter in den Markt einzubringen. Die stärkere regionale Präsenz ist dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Der SHK-Markt in Deutschland ist traditionell stark regional geprägt, weshalb Nähe zu Partnern und eine fein abgestimmte Marktbetreuung entscheidend für nachhaltiges Wachstum sind.
Fernando de la Cruz, New Markets EMEA Director bei Airzone Spanien.
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„Deutschland ist ein anspruchsvoller Markt, insbesondere im Bereich energieeffizienter Gebäudetechnik. Mit der Gründung von Airzone Deutschland setzen wir ein klares Zeichen und unterstreichen unser langfristiges Commitment für den hiesigen Markt. Wir investieren bewusst in Strukturen vor Ort, um unseren Service auszubauen und unsere Lösungen noch besser an lokale Anforderungen anzupassen. Außerdem wollen wir näher an unseren Partnern sein, unsere technische Expertise vor Ort stärken und gemeinsam nachhaltige Lösungen für die Zukunft des Wohnens und Arbeitens gestalten“, erklärt Fernando de la Cruz, New Markets EMEA Director bei Airzone Spanien.
Fernando de la Cruz, New Markets EMEA Director bei Airzone Spanien.
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Mehmet Usein, Sales Manager für Norddeutschland bei Airzone Deutschland.
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Mehmet Usein, Sales Manager für Norddeutschland bei Airzone Deutschland ergänzt: „Wir sehen im deutschen Markt eine große Dynamik, insbesondere dort, wo Wärmepumpen, effiziente Klimasysteme und intelligente Steuerungslösungen zusammenkommen. Regionalität spielt dabei eine große Rolle. Unsere Kunden schätzen direkte Ansprechpartner, die ihre regionalen Rahmenbedingungen kennen und verstehen. Mit Airzone Deutschland können wir Fachbetriebe, Planer und den Fachgroßhandel künftig viel gezielter unterstützen und hochwertige Systeme schneller in die Praxis bringen.“
Mehmet Usein, Sales Manager für Norddeutschland bei Airzone Deutschland.
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Airzone bietet seit über 25 Jahren intelligente Lösungen zur effizienten Steuerung von Klima- und Wärmepumpensystemen und kooperiert weltweit mit führenden HVAC-Herstellern. Mit der neuen Tochtergesellschaft in Berlin festigt das Unternehmen seinen Anspruch, im deutschen SHK-Markt künftig noch stärker präsent zu sein und maßgeschneiderte Lösungen für die Anforderungen moderner Gebäude zu entwickeln.