Airzone gründet deutsche Tochtergesellschaft in Berlin

Airzone, ein führender Anbieter für moderne HLK-Steuerungssysteme, stärkt weiter seine Präsenz im deutschsprachigen Raum und hat in Berlin offiziell die neue Tochtergesellschaft Airzone Deutschland gegründet. Mit diesem Schritt unterstreicht das Unternehmen die hohe strategische Relevanz des deutsch-sprachigen SHK-Marktes für sein weiteres Wachstum.

Airzone sieht im deutschen Markt eine große Dynamik, insbesondere dort, wo Wärmepumpen, effiziente Klimasysteme und intelligente Steuerungslösungen zusammenkommen.

Bild: Airzone Airzone sieht im deutschen Markt eine große Dynamik, insbesondere dort, wo Wärmepumpen, effiziente Klimasysteme und intelligente Steuerungslösungen zusammenkommen. Bild: Airzone

Durch die Gründung von Airzone Deutschland erhalten Installateure, Planer, Fachgroßhändler und OEM-Partner erstmals eine zentrale, lokale Anlaufstelle. Damit schafft das Unternehmen die Grundlage für den weiteren Ausbau seiner Vertriebsaktivitäten, um wachsenden Kundenanforderungen noch besser begegnen zu können und gleichzeitig die technische Expertise direkter und effizienter in den Markt einzubringen. Die stärkere regionale Präsenz ist dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Der SHK-Markt in Deutschland ist traditionell stark regional geprägt, weshalb Nähe zu Partnern und eine fein abgestimmte Marktbetreuung entscheidend für nachhaltiges Wachstum sind.

Fernando de la Cruz, New Markets EMEA Director bei Airzone Spanien.

Bild: Airzone Fernando de la Cruz, New Markets EMEA Director bei Airzone Spanien. Bild: Airzone

Mehmet Usein, Sales Manager für Norddeutschland bei Airzone Deutschland.

Bild: Airzone Mehmet Usein, Sales Manager für Norddeutschland bei Airzone Deutschland. Bild: Airzone

Airzone bietet seit über 25 Jahren intelligente Lösungen zur effizienten Steuerung von Klima- und Wärmepumpensystemen und kooperiert weltweit mit führenden HVAC-Herstellern. Mit der neuen Tochtergesellschaft in Berlin festigt das Unternehmen seinen Anspruch, im deutschen SHK-Markt künftig noch stärker präsent zu sein und maßgeschneiderte Lösungen für die Anforderungen moderner Gebäude zu entwickeln.