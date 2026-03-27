Praxis-Schulungen zur Inbetriebnahme von Wärmepumpensystemen

Mit praxisorientierten Schulungen rund um die Inbetriebnahme von Wärmepumpensystemen unterstützen die Roth Werke das Fachhandwerk dabei, ihr Know-how im Bereich moderner Heiztechnik weiter auszubauen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen kompakten Überblick über den aktuellen Wärmepumpenmarkt und lernen die Roth Wärmepumpen- und Speichersysteme im Detail kennen.

Die Roth Werke bieten drei Termine zur Inbetriebnahme von Wärmepumpensystemen im modernen Schulungszentrum an.

Bild: Roth Werke Die Roth Werke bieten drei Termine zur Inbetriebnahme von Wärmepumpensystemen im modernen Schulungszentrum an. Bild: Roth Werke

Ziel der Schulung ist es, dass die Teilnehmenden künftig eigenverantwortlich die Inbetriebnahmen von Roth Wärmepumpensystemen durchführen können. Referenten sind Jens Haffner, Leitung Produkttechnik Wärmepumpensysteme und Kundensupport, sowie Maik Gringel, Teamleiter Kundensupport.

Die Schulungen finden 2026 an folgenden Terminen statt:

25. bis 27. März

24. bis 26. Juni

16. bis 18. September

Weitere Termine können bei Bedarf vereinbart werden. Interessierte Fachhandwerkerinnen und -handwerker können sich über die Website der Roth Werke direkt unter diesem Link anmelden.