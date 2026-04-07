Verbrauchsgerechte Abrechnung von Lüftungskosten

Die neue VDI-Expertenempfehlung 2077 Blatt 4.1 „Verbrauchskostenabrechnung für die technische Gebäudeausrüstung - RLT-Anlagen - Abrechnung mittels VVS-Geräten“ unterstützt Facility Manager, Betreiber von Büro und Gewerbeimmobilien sowie Planende und Prüfende bei der transparenten, verbrauchsgerechten Abrechnung von Lüftungskosten. Mit steigenden Energiepreisen wird die verursachergerechte Kostenzuordnung immer wichtiger. Die Expertenempfehlung zeigt, wie moderne Volumenstromregler (VVS-Regler), Zähler und digitale Steuerungssysteme eingesetzt werden können, um Energieverbrauch und Kosten fair auf einzelne Nutzer zu verteilen. Gleichzeitig hilft sie, gesetzliche Vorgaben, etwa im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), einzuhalten.

Die VDI-Expertenempfehlung 2077 Blatt 4.1 unterstützt u. a. Planende bei der verbrauchsgerechten Abrechnung von Lüftungskosten.

Bild: Clipdealer Die VDI-Expertenempfehlung 2077 Blatt 4.1 unterstützt u. a. Planende bei der verbrauchsgerechten Abrechnung von Lüftungskosten. Bild: Clipdealer

Die Anwendung der VDI-EE 2077 Blatt 4.1:2026-01 unterstützt dabei, Einsparpotenziale zu erkennen, Energie gezielt einzusetzen und die Verantwortlichkeiten klar zu regeln. Sie ist im Januar 2026 erschienen und kann bei DIN Media erworben werden.