Neue VDI-Expertenempfehlung 2077 Blatt 4.1

Verbrauchsgerechte Abrechnung von Lüftungskosten

07.04.2026

Die neue VDI-Expertenempfehlung 2077 Blatt 4.1 „Verbrauchskostenabrechnung für die technische Gebäudeausrüstung - RLT-Anlagen - Abrechnung mittels VVS-Geräten“ unterstützt Facility Manager, Betreiber von Büro und Gewerbeimmobilien sowie Planende und Prüfende bei der transparenten, verbrauchsgerechten Abrechnung von Lüftungskosten. Mit steigenden Energiepreisen wird die verursachergerechte Kostenzuordnung immer wichtiger. Die Expertenempfehlung zeigt, wie moderne Volumenstromregler (VVS-Regler), Zähler und digitale Steuerungssysteme eingesetzt werden können, um Energieverbrauch und Kosten fair auf einzelne Nutzer zu verteilen. Gleichzeitig hilft sie, gesetzliche Vorgaben, etwa im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), einzuhalten.

Die VDI-Expertenempfehlung 2077 Blatt 4.1 unterstützt u. a. Planende bei der verbrauchsgerechten Abrechnung von Lüftungskosten.
Bild: Clipdealer

Die VDI-Expertenempfehlung 2077 Blatt 4.1 unterstützt u. a. Planende bei der verbrauchsgerechten Abrechnung von Lüftungskosten.
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Die Expertenempfehlung enthält Formeln, Übersichten und Empfehlungen, die die Umsetzung erleichtern und die Ergebnisse nachvollziehbar machen. Darüber hinaus liefert die Expertenempfehlung konkrete Hinweise zur Ausführung und Sollwerten von Volumenstromregler oder zu Regelungen von virtuellen Zählern und DDC-Steuerungen. Eine detaillierte Kostenberechnung zeigt, wie Gesamtenergiekosten aus Basis von Verbrauchs- und Grundkosten berechnet werden können. Ein durchgängiges Praxisbeispiel verdeutlicht die Umsetzung und erleichtert die Übertragung auf eigene Projekte.

Die Anwendung der VDI-EE 2077 Blatt 4.1:2026-01 unterstützt dabei, Einsparpotenziale zu erkennen, Energie gezielt einzusetzen und die Verantwortlichkeiten klar zu regeln. Sie ist im Januar 2026 erschienen und kann bei DIN Media erworben werden.

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