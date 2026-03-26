Mehr Leistung, neue Anforderungen: Novellierte VDE-AR-N 4100:2026-04

Zähler- und Wandleranlagen müssen künftig die erweiterten Anforderungen der VDE-AR-N 4100:2026-04 erfüllen.

Bild: Hager Zähler- und Wandleranlagen müssen künftig die erweiterten Anforderungen der VDE-AR-N 4100:2026-04 erfüllen. Bild: Hager

Neu bei Zähleranlagen ist, dass sowohl für BKE-I-Zählerplätze als auch für 3-Punkt-Zählerplätze optional ein Verteilerfeld über dem anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) ergänzt werden kann. Dort können bspw. Steuer- und Schutzgeräte zur Absicherung einer Ladestation untergebracht werden. Darüber hinaus wird laut aktualisierter Anwendungsregel bei 3-Punkt-Zählern ein Hauptschalter im AAR Pflicht. Das erhöht die Sicherheit am Zählerplatz und ermöglicht zudem das allpolige Trennen vom Netz.

Wandleranlagen im Fokus

Wandleranlagen werden bei Strömen über 63-A-Aussetzbetrieb bzw. 32/44-A-Dauerbetrieb eingesetzt. Während in kleinen und mittleren Gewerbebetrieben seit jeher größere elektrische Verbraucher eingesetzt werden, die den Einbau von Wandlermessungen erfordern, ist diese Anforderung nun auch verstärkt im Wohnbau anzutreffen. Der entscheidende Grund hierfür ist die Energiewende: Denn die wachsende Zahl der installierten PV-Anlagen, Wärmepumpen oder auch Wallboxen und Ladesäulen bringt die klassische Direktmessung schnell an ihre Grenzen. Wandleranlagen werden nun erstmals in eine Anwendungsregel aufgenommen.

Bisher mussten Komplettschränke und -felder auf die jeweils spezifischen Anforderungen der Verteilnetzbetreiber abgestimmt werden. Entsprechend hoch waren Komplexität, Fehleranfälligkeit und Beratungsbedarf. Um diesen Prozess zu vereinfachen, harmonisiert die novellierte VDE-AR-N 4100 den Aufbau, die Funktionsflächen, die Wandlerprüfklemme und den Spannungspfad von Wandleranlagen.