Neue Anforderungen für Zähler- und Wandleranlagen

Mehr Leistung, neue Anforderungen: Novellierte VDE-AR-N 4100:2026-04

26.03.2026

Zähler- und Wandleranlagen müssen künftig die erweiterten Anforderungen der VDE-AR-N 4100:2026-04 erfüllen.
Bild: Hager

Zähler- und Wandleranlagen müssen künftig die erweiterten Anforderungen der VDE-AR-N 4100:2026-04 erfüllen.
Bild: Hager
Die novellierte Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2026-04 „Anschluss und Betrieb von Kundenanlagen am Niederspannungsnetz (TAR NS)“ wurde am 6. März 2026 veröffentlicht. Sie fasst die technischen Anforderungen zusammen, die bei der Planung, der Errichtung, beim Anschluss und Betrieb von elektrischen Anlagen an das Niederspannungsnetz zu beachten sind. Ziel der Novelle ist es u. a., die bislang teilweise unterschiedlichen Anforderungen der Verteilnetzbetreiber stärker zu vereinheitlichen und die Planung zu vereinfachen. Auch werden eine Reihe neuer Anforderungen an die Elektroinstallation beschrieben: So werden in der Neufassung u. a. erstmals auch Wandleranlagen ausdrücklich berücksichtigt.

Neu bei Zähleranlagen ist, dass sowohl für BKE-I-Zählerplätze als auch für 3-Punkt-Zählerplätze optional ein Verteilerfeld über dem anlagenseitigen Anschlussraum (AAR) ergänzt werden kann. Dort können bspw. Steuer- und Schutzgeräte zur Absicherung einer Ladestation untergebracht werden. Darüber hinaus wird laut aktualisierter Anwendungsregel bei 3-Punkt-Zählern ein Hauptschalter im AAR Pflicht. Das erhöht die Sicherheit am Zählerplatz und ermöglicht zudem das allpolige Trennen vom Netz.

Wandleranlagen im Fokus

Wandleranlagen werden bei Strömen über 63-A-Aussetzbetrieb bzw. 32/44-A-Dauerbetrieb eingesetzt. Während in kleinen und mittleren Gewerbebetrieben seit jeher größere elektrische Verbraucher eingesetzt werden, die den Einbau von Wandlermessungen erfordern, ist diese Anforderung nun auch verstärkt im Wohnbau anzutreffen. Der entscheidende Grund hierfür ist die Energiewende: Denn die wachsende Zahl der installierten PV-Anlagen, Wärmepumpen oder auch Wallboxen und Ladesäulen bringt die klassische Direktmessung schnell an ihre Grenzen. Wandleranlagen werden nun erstmals in eine Anwendungsregel aufgenommen.

Bisher mussten Komplettschränke und -felder auf die jeweils spezifischen Anforderungen der Verteilnetzbetreiber abgestimmt werden. Entsprechend hoch waren Komplexität, Fehleranfälligkeit und Beratungsbedarf. Um diesen Prozess zu vereinfachen, harmonisiert die novellierte VDE-AR-N 4100 den Aufbau, die Funktionsflächen, die Wandlerprüfklemme und den Spannungspfad von Wandleranlagen.

Webinar zur neuen Anwendungsregel

Im Hager Webinar am 31. März 2026 um 10 Uhr werden Teilnehmenden die wichtigsten Punkte und Neuerungen der neuen VDE-AR-N 4100 gezeigt. Die Anmeldung ist auf der Webseite des Veranstalters zu finden. Dabei werden die nachfolgend aufgeführten Themen beleuchtet:

• Anforderungen an den Kurzschlussschutz

• Stromsensoren im Hauptstromversorgungssystem

• Zählerplätze

• Stromkreisverteiler

• Datenübertragung

• Besondere Anforderungen an Wärmepumpen

• Überspannungsschutz

VDE-AR-N 4100:2026-04 als Print verfügbar

Die VDE-AR-N 4100 gilt als zentrale technische Anschlussregel für den Niederspannungsanschluss in Deutschland. Die novellierte Anwendungsregel ist auf der Webseite des VDE Verlags zu beziehen.

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