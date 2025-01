Webinare für Elektroinstallation, Brandschutzlösungen und Wandleranlagen

Hager bietet 2025 erste Webinare an, die sich u. a. mit barrierefreier Elektroinstallation, Brandschutzlösungen und Wandleranlagen beschäftigen. Die VDI/VDE 6008 (Blatt 3) gibt wichtige Hinweise zu barrierefreiem Bauen. Auf Basis dieser Richtlinie wird im Webinar gelehrt, wie verschiedene technische Lösungen je nach Handicap bedürfnisorientiert realisiert werden können. Die Schwerpunkte befassen sich mit Gesetzliche Grundlagen, Barrierefreie Elektroinstallation nach VDI/VDE 6008 Blatt 3, Sicherheit und Komfort mit Technik realisieren sowie Fördermöglichkeiten zur Barrierefreiheit. Der Termin ist am 16. Januar 2025 um 17 Uhr.

Im Webinar „Brandschutzlösungen Teil 1 – was das Gesetz vorgibt“ wird über die gesetzlichen Bestimmungen und Prüfverfahren für Kanalsysteme und Verteiler im baulichen Brandschutz informiert. Der Fokus richtet sich auf gesetzliche Grundlagen, Musterbauordnung MBO, Prüf- und Bewertungsnormen DIN 4102 und DIN EN 13501 für Baustoffe und Bauteile, Bewerten von Gebäudeklassen, Sonderbauverordnungen und Rettungswegen, Prüfen von Kanalsystemen und Brandschutzschränken sowie das Bewerten von Kanalsystemen nach der europäischen Norm DIN EN 13501. Der Termin ist am 22. Januar 2025 um 10 Uhr.

Das Webinar „Wandleranlagen korrekt planen und umsetzen“ richtet sich speziell an Elektrotechniker, Planer und VNB’s, die bislang noch keine oder nur wenige Berührungspunkte mit Wandleranlagen hatten. Vermittelt werden die nötigen Grundlagen, um halbindirekte Messungen in der Niederspannung korrekt planen und aufbauen zu können. Inhalte sind Allgemeines zum Thema Wandleranlagen, was die Norm DIN VDE 0603-2-2 sagt, Beschreibung der Funktionsflächen, das Hager Produktportfolio sowie Planungsschritte und Planungshilfen. Der Termin ist am 24. Januar 2025 um 10 Uhr.

Weitere Seminare, Online oder vor Ort, sind auf der Webseite von Hager zu finden.