IFH/Intherm bestätigt Rolle als wichtiger SHK-Treffpunkt

Die IFH/Intherm hat vom 14. bis 17. April 2026 in Nürnberg erneut ihre Rolle als Wegweiser der SHK-Branche unterstrichen. Im Jubiläumsjahr brachte die Fachmesse für Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik Fachhandwerk, Industrie und Großhandel zusammen und gab einen Überblick über aktuelle Entwicklungen, Technologien und Trends – auch zum Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG).

37.926 Besucher trafen an den vier Messetagen der IFH/Intherm auf 416 Aussteller.

Bild: GHM 37.926 Besucher trafen an den vier Messetagen der IFH/Intherm auf 416 Aussteller. Bild: GHM

„Die IFH/Intherm 2026 übertrifft das Niveau von 2024, bestätigt erneut ihre Stärke und gibt uns im Jubiläumsjahr allen Grund zu feiern“, sagt Dr. Wolfgang Schwarz, Hauptgeschäftsführer des SHK-Fachverbandes Bayern. „Seit 50 Jahren ist sie eine feste Größe im SHK-Bereich und zentraler Treffpunkt für das Fachhandwerk. Die überaus positive Resonanz in den Gesprächen bestätigt die hohe Relevanz der Messe für die Branche.“

Orientierung zum GMG

„Die Messe hat gezeigt, dass Energie und Nachhaltigkeit sowohl im Bereich Sanitär als auch Heizung eine wichtige Rolle spielen. Die politische Unklarheit beim Gebäudemodernisierungsgesetz sowie die kommunale Wärmeplanung stellen viele Betriebe und Eigentümer vor konkrete Umsetzungsfragen. Die IFH/Intherm bot den richtigen Rahmen, um sich innerhalb der Branche über Technologien, Philosophien, praktikable Lösungen und Erfahrungen auszutauschen, und diese gebündelten Perspektiven auch mit einer klaren Stimme in Richtung Politik zu formulieren. Und die IFH/Intherm hat gezeigt: Industrie, Fachgroßhandel und Handwerk sind gemeinsam bereit, die Wärmewende umzusetzen“, so Wolfgang Becker, Hauptgeschäftsführer des SHK-Fachverbandes Baden-Württemberg.

Im Rahmenprogramm wurden die aktuellen Themen uns Trends der SHK-Branche diskutiert, so auch das GMG.

Bild: GHM Im Rahmenprogramm wurden die aktuellen Themen uns Trends der SHK-Branche diskutiert, so auch das GMG. Bild: GHM

Auch aus politischer Sicht wird die Bedeutung der Branche deutlich: „Heizen ist inzwischen ein hochpolitisches Thema“, sagte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger anlässlich der Jubiläumsparty der IFH/Intherm. „Wir müssen technologisch breit aufgestellt bleiben – von Holzheizung über Wärmepumpe bis hin zu Gas und Öl – und je nach Situation die richtige Entscheidung treffen. Die SHK-Handwerker sind die Experten und müssen verunsicherten Verbrauchern Orientierung geben.“ Dies unterstrich auch Tobias Gotthardt, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, bei seinem Rundgang, bei dem er in den direkten Austausch mit Ausstellern ging.

Aussteller im Fokus

(1/2) Renommierte Aussteller stellten auf der IFH/Intherm ihre aktuellen Produkten vor.

Bild: tab (1/2) Renommierte Aussteller stellten auf der IFH/Intherm ihre aktuellen Produkten vor. Bild: tab

(2/2) Renommierte Aussteller stellten auf der IFH/Intherm ihre aktuellen Produkten vor.

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Praxisnahe Lösungen im „IFH/Intherm FORUM“ und bei Start-ups

Die IFH/Intherm lieferte konkrete Ansätze für aktuelle Herausforderungen der Branche. Im „IFH/Intherm FORUM“ standen Fachvorträge zu Wärmepumpen im Bestand, Energieeffizienz und kommunaler Wärmeplanung im Fokus und waren durchgehend stark frequentiert.

Auch Start-ups setzten Impulse: In Pitch-Formaten präsentierten junge Unternehmen innovative Lösungen für Energie- und Gebäudetechnik. Zu den Erstausstellern zählte u. a. das Start-up Unocconi GmbH, das Duschrinnen und Duschrohre mit integrierter Wärmerückgewinnung auf der Area „Startup@IFH/Intherm“ vorstellte und die Technologie im DACH-Raum stärker etablieren will. „Die IFH/Intherm ist für uns die ideale Plattform, um die richtige Zielgruppe anzusprechen – vom SHK-Handwerk bis hin zu wichtigen Stakeholdern wie Energieberatern, die wir für das Thema brauchen“, berichtet Gründer Steffen Nittbaur. „Wir ziehen ein sehr positives Fazit: Vor allem die Resonanz auf unseren Pitch im ‚IFH/Intherm FORUM‘ und die Gespräche am Stand haben gezeigt, dass großes Interesse an der Technologie besteht.“

Tobias Gröber, Vorsitzender der Geschäftsführung der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH zieht ebenfalls ein positives Fazit: „Die IFH/Intherm bildet die gesamte Bandbreite des SHK-Marktes ab. Für das Handwerk ist sie damit unverzichtbar – als Ort, an dem sich die Branche trifft und austauscht. Dass zahlreiche Aussteller die IFH/Intherm seit 50 Jahren begleiten, haben wir im Jubiläumsjahr besonders gewürdigt. Diese Treue und Konstanz ist in vielen anderen Branchen ungewöhnlich und für uns eine starke Basis für die zukünftige Weiterentwicklung der IFH/Intherm.“ Die nächste IFH/Intherm findet vom 25. bis 28. April 2028 statt.