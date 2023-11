IFH/Intherm wird im April 2024 zum Treffpunkt der SHK-Branche

Die Messegesellschaft führt zur IFH/Intherm neue Austauschformate ein, sodass die Branche mehr Gelegenheiten für Diskussionen hat.

Bild: GHM Die Messegesellschaft führt zur IFH/Intherm neue Austauschformate ein, sodass die Branche mehr Gelegenheiten für Diskussionen hat. Bild: GHM

Im Mittelpunkt der Messeplanungen stehen dabei Themen, Produkte und Trends, die die SHK-Branche beschäftigt und dazu beiträgt, den eigenen Betrieb zukunftsfähig aufzustellen. „Messen sind Spiegel der Wirtschaft, sie bilden den Markt ab und zeigen gleichzeitig Zukunftsaussichten auf. Selbstverständlich werden u. a. die Trinkwasserverordnung und das neue Heizungsgesetz und seine Auswirkunken weiter für viel Informationsbedarf und Gesprächsstoff sorgen“, sagt Oliver Gossmann, Leiter der IFH/Intherm.