Svea Jobst verstärkt die Geschäftsleitung bei Atec

Svea Jobst unterstützt die Geschäftsleitung um Vater Guido Jobst und führt das Familienunternehmen mit in die Zukunft.

Svea Jobst, Jahrgang 1999, bringt bereits einiges an Erfahrung mit: Nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei der Hanseatic Bank absolvierte sie ein Betriebswirtschaftsstudium an der BSP Business & Law School Campus Hamburg. Parallel dazu arbeitete sie bereits seit 2021 als Werkstudentin bei Atec und sammelte Einblicke in die Unternehmensprozesse. In ihrer neuen Position unterstützt sie insbesondere das Projekt- und Prozessmanagement, die Vertriebsunterstützung sowie das Finanz- und Personalmanagement. Neben der Optimierung interner Strukturen und Prozesse gehört die Weiterentwicklung des Vertriebscontrollings zu ihren Schwerpunkten.