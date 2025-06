Die Delabie Gruppe kündigt Übernahme von KWC Professional an

Die Delabie-Gruppe freut sich, das Projekt zur vollständigen Übernahme von KWC Professional – ehemals Franke Water Systems – bekanntzugeben. Die Anteile sollen von Equistone, dem Mehrheitsgesellschafter, sowie weiteren Minderheitsaktionären übernommen werden. Diese Übernahme stellt nach Unternehmensangabe einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von Delabie dar und unterstreicht die Position des Unternehmens als führender europäischer Anbieter im Bereich von Sanitärausstattungen für den öffentlich-gewerblichen Bereich. Durch den Zusammenschluss zweier Unternehmen mit Fachwissen und sich ergänzenden geografischen sowie vertrieblichen Ausrichtungen soll durch diese Übernahme eine führende Industriegruppe mit starker Präsenz in ganz Europa entstehen. Der Abschluss der Übernahme unterliegt noch den üblichen aufschiebenden Bedingungen und könnte im dritten Quartal 2025 abgeschlossen werden.

Die Delabie-Gruppe gibt das Projekt zur vollständigen Übernahme von KWC Professional bekannt.

Diese Übernahme ermöglicht es Delabie, sein Angebot zu erweitern und seine geografische Präsenz deutlich auszubauen – insbesondere in Deutschland, Österreich, der Schweiz, im Mittleren Osten, in den nordischen Ländern sowie im Vereinigten Königreich. Die Transaktion basiert auf einer gemeinsamen strategischen Vision: den Aufbau einer integrierten, resilienten europäischen Gruppe, die in der Lage ist, ihren Kunden innovative und nachhaltige Lösungen anzubieten. Gleichzeitig sollen sie neue Perspektiven für alle Mitarbeitenden beider Unternehmen eröffnen, indem ihre Talente für ein ehrgeiziges gemeinsames Projekt gebündelt werden.