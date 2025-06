Videobasierter Brandschutz: Früherkennung durch intelligente Kamerasysteme

Moderne Videotechnologien haben sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt und übernehmen heute weit mehr Aufgaben als die klassische Überwachung. Besonders im Bereich des Brandschutzes eröffnen sich durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) und intelligenter Kamerasysteme völlig neue Möglichkeiten. Eine der bedeutendsten Innovationen ist die videobasierte Branderkennung, bei der KI-gestützte Systeme wie der „Aviotec 8000i IR“ von Bosch Rauch und Flammen in Echtzeit identifizieren können. Diese Technologien bieten entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Rauch- oder Wärmemeldern. Sie funktionieren auch unter schwierigen Bedingungen wie Dunkelheit, Feuchtigkeit oder starker Luftzirkulation, wo traditionelle Detektoren oft an ihre Grenzen stoßen.

Vernetzte Kameras für mehr Sicherheit und Effizienz im Brandschutz: Videotechnik im Fokus der Light + Building 2026.

Bild: Messe Frankfurt Exhibition / Petra Welzel

Die Kombination aus visueller Intelligenz, vernetzter Infrastruktur und Echtzeitanalyse macht die videobasierte Branderkennung zu einem integralen Bestandteil moderner Sicherheitsstrategien in Gebäuden. Gerade in sicherheitskritischen Bereichen wie Flughäfen, Industrieanlagen oder großen öffentlichen Einrichtungen tragen diese Systeme erheblich dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen und gezielt darauf zu reagieren.

Videotechnik im Fokus: Light + Building 2026 als Branchenschaufenster

Welche Potenziale moderne Videotechnik im Gebäudeumfeld bietet, zeigt die Light + Building vom 8. bis 13. März 2026 in Frankfurt am Main. Insbesondere im Bereich Intersec Building präsentieren Unternehmen aus der Sicherheits- und Gebäudetechnik innovative Lösungen, die Sicherheit, Effizienz und intelligente Vernetzung vereinen.

Das Spektrum reicht von klassischen Anwendungen wie Brandschutz, Zutrittskontrolle und Videoüberwachung bis hin zu ganzheitlichen Systemlösungen für vernetzte Gebäude. Dabei rückt zunehmend der Schutz digitaler Infrastrukturen und sensibler Daten in den Mittelpunkt.