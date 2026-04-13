Informationen zu alternativen An- und Abreisemöglichkeiten

IFH/Intherm 2026: ÖPNV-Streik beeinträchtigt Anreise am Messe-Dienstag

13.04.2026

Am Dienstag, 14. April 2026, kommt es im Rahmen der IFH/Intherm in Nürnberg zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Hintergrund ist ein Streik der Gewerkschaft ver.di, der den U-Bahn-, Bus- und Straßenbahnverkehr zum Messegelände weitgehend lahmlegt. Die Messe findet dennoch wie geplant von 9:00 bis 18:00 Uhr statt.

Für Fachbesucher und Aussteller bedeutet das: Die Anreise zur Messe erfordert eine angepasste Planung. Der Fachverband SHK Bayern hat hierzu konkrete Hinweise und alternative Anreisemöglichkeiten zusammengestellt, die nachfolgend dargestellt werden.

Bild: GHM

Bild: GHM
Am Dienstag, den 14. April 2026, findet ein Streik der Gewerkschaft ver.di statt, wodurch es zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr Nürnbergs kommt. Der Fachverband SHK Bayern empfiehlt alternative Anreisemöglichkeiten mit dem eigenen Shuttleservice bzw. mit dem Auto. Laut Verband stehen am Messegelände ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Shuttle-Service

Empfohlene Anreise zum Messegelände:

  • Ab Nürnberg Hauptbahnhof: S-Bahn Linie S2 in Richtung „Altdorf“
  • Nach 4 Stationen Ausstieg „Frankenstadion“
  • Von dort stehen kostenlose Shuttlebusse zu den Eingängen der IFH/Intherm 2026 für Besucher und Aussteller bereit

Rückreise vom Messegelände:

  • Shuttlebusse verkehren von den Eingängen der IFH/Intherm 2026 zur S-Bahn-Station „Frankenstadion“
  • S-Bahn Linie S2 in Richtung Roth
  • Nach 4 Stationen Ausstieg „Nürnberg Hauptbahnhof“

Die Shuttlebusse fahren durchgehend in der Zeit von 07:00 bis 23:00 Uhr. Der Fachverband SHK Bayern empfiehlt, für die An- und Abreise entsprechend etwas mehr Zeit einzuplanen. Weitere Informationen auch unter: ifh-intherm.de oder haustechnikbayern.de

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