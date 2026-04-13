IFH/Intherm 2026: ÖPNV-Streik beeinträchtigt Anreise am Messe-Dienstag

IFH/Intherm 2026: ÖPNV-Streik beeinträchtigt Anreise am Messe-Dienstag13.04.2026
Am Dienstag, 14. April 2026, kommt es im Rahmen der IFH/Intherm in Nürnberg zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Hintergrund ist ein Streik der Gewerkschaft ver.di, der den U-Bahn-, Bus- und Straßenbahnverkehr zum Messegelände weitgehend lahmlegt. Die Messe findet dennoch wie geplant von 9:00 bis 18:00 Uhr statt.
Für Fachbesucher und Aussteller bedeutet das: Die Anreise zur Messe erfordert eine angepasste Planung. Der Fachverband SHK Bayern hat hierzu konkrete Hinweise und alternative Anreisemöglichkeiten zusammengestellt, die nachfolgend dargestellt werden.
Bild: GHM
Shuttle-Service
Empfohlene Anreise zum Messegelände:
- Ab Nürnberg Hauptbahnhof: S-Bahn Linie S2 in Richtung „Altdorf“
- Nach 4 Stationen Ausstieg „Frankenstadion“
- Von dort stehen kostenlose Shuttlebusse zu den Eingängen der IFH/Intherm 2026 für Besucher und Aussteller bereit
Rückreise vom Messegelände:
- Shuttlebusse verkehren von den Eingängen der IFH/Intherm 2026 zur S-Bahn-Station „Frankenstadion“
- S-Bahn Linie S2 in Richtung Roth
- Nach 4 Stationen Ausstieg „Nürnberg Hauptbahnhof“
Die Shuttlebusse fahren durchgehend in der Zeit von 07:00 bis 23:00 Uhr. Der Fachverband SHK Bayern empfiehlt, für die An- und Abreise entsprechend etwas mehr Zeit einzuplanen. Weitere Informationen auch unter: ifh-intherm.de oder haustechnikbayern.de