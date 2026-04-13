IFH/Intherm 2026: ÖPNV-Streik beeinträchtigt Anreise am Messe-Dienstag

Informationen zu alternativen An- und Abreisemöglichkeiten

Am Dienstag, 14. April 2026, kommt es im Rahmen der IFH/Intherm in Nürnberg zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Hintergrund ist ein Streik der Gewerkschaft ver.di, der den U-Bahn-, Bus- und Straßenbahnverkehr zum Messegelände weitgehend lahmlegt. Die Messe findet dennoch wie geplant von 9:00 bis 18:00 Uhr statt.

Für Fachbesucher und Aussteller bedeutet das: Die Anreise zur Messe erfordert eine angepasste Planung. Der Fachverband SHK Bayern hat hierzu konkrete Hinweise und alternative Anreisemöglichkeiten zusammengestellt, die nachfolgend dargestellt werden.