Fachseminar: Integrierte Sicherheitskonzepte für KRITIS

Planer, Architekten und Betreiber kritischer Anlagen erfahren im Online-Seminar von Assa Abloy, wie sie die Resilienz dieser Einrichtungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen optimieren können.

Bild: Assa Abloy Sicherheitstechnik Planer, Architekten und Betreiber kritischer Anlagen erfahren im Online-Seminar von Assa Abloy, wie sie die Resilienz dieser Einrichtungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen optimieren können. Bild: Assa Abloy Sicherheitstechnik

Die Veranstaltung richtet sich an Planer, Architekten, Sicherheitsverantwortliche sowie Betreiber kritischer Infrastrukturen, die sich über die aktuellen Anforderungen und praxisorientierte Lösungen informieren möchten. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Brandschutz, physische Sicherheit, Zutrittsmanagement und Videosicherheit zu einem ganzheitlichen NIS-2-konformen Schutzkonzept für KRITIS-relevante Gebäude und Anlagen verbinden lassen. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite des Veranstalters.