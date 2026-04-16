Planer Symposium – Brandschutz im System unter Beachtung der KRITIS 27001

Fachseminar: Integrierte Sicherheitskonzepte für KRITIS

16.04.2026

Planer, Architekten und Betreiber kritischer Anlagen erfahren im Online-Seminar von Assa Abloy, wie sie die Resilienz dieser Einrichtungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen optimieren können.
Bild: Assa Abloy Sicherheitstechnik

Planer, Architekten und Betreiber kritischer Anlagen erfahren im Online-Seminar von Assa Abloy, wie sie die Resilienz dieser Einrichtungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen optimieren können.
Bild: Assa Abloy Sicherheitstechnik
Mit dem inzwischen verbindlich in Kraft getretenen KRITIS-Dachgesetz zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie gewinnt die integrale Planung von Schutzkonzepten für die physische wie digitale Sicherheit weiter an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund führt Assa Abloy gemeinsam mit Partnerunternehmen am 26. Mai 2026 von 12:00 bis 16:30 Uhr die kostenfreie Online-Fachseminarreihe zum Thema „Brandschutz im System unter Beachtung der KRITIS 27001“ fort.

Die Veranstaltung richtet sich an Planer, Architekten, Sicherheitsverantwortliche sowie Betreiber kritischer Infrastrukturen, die sich über die aktuellen Anforderungen und praxisorientierte Lösungen informieren möchten. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Brandschutz, physische Sicherheit, Zutrittsmanagement und Videosicherheit zu einem ganzheitlichen NIS-2-konformen Schutzkonzept für KRITIS-relevante Gebäude und Anlagen verbinden lassen. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite des Veranstalters.

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