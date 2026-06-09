Temporäre Stromlösungen können Europas Netze stabilisieren

Ein neues Whitepaper von Aggreko analysiert Engpässe in europäischen Stromnetzen.

Bild: Aggreko Ein neues Whitepaper von Aggreko analysiert Engpässe in europäischen Stromnetzen. Bild: Aggreko

Engpässe bremsen Europas Energiewende

Für den Erfolg der Energiewende braucht Europa leistungsfähige Stromnetze. Das knapp 30 Seiten lange Whitepaper von Aggreko beleuchtet die strukturellen Herausforderungen, denen sich die europäischen Stromnetze angesichts von Energiewende und Dekarbonisierung gegenübersehen. So bleiben dem Whitepaper zufolge Engpässe und Verzögerungen bei der Netzanbindung zwei der größten strukturellen Hindernisse.

Temporäre Energielösungen können Netzengpässe überbrücken und die Stromversorgung stabilisieren.

Bild: Aggreko Temporäre Energielösungen können Netzengpässe überbrücken und die Stromversorgung stabilisieren. Bild: Aggreko

Vom zentralen zum dezentralen Netz

Das Whitepaper zeigt auch, dass Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber künftig enger zusammenarbeiten müssen. Dezentrale Strukturen auf Basis erneuerbarer Energien werden zur neuen Realität. Dieser Wandel erfordere hohe Investitionen. Nötig sind die Modernisierung bestehender Anlagen, der Ausbau von Leitungen und ein Umbau der Netze, die ursprünglich für zentrale Großkraftwerke ausgelegt waren.

Temporäre Lösungen überbrücken Engpässe

Zudem unterstreicht der Bericht die Rolle temporärer Stromlösungen. Sie helfen, Engpässe in der Energieversorgung zu überbrücken. Dazu zählen Ausgleichsstrom, Überbrückungsstrom, saisonale Zusatzversorgung und Notstrom.

Ingo Rose, Geschäftsführer für Nordeuropa bei Aggreko.

Bild: Aggreko Ingo Rose, Geschäftsführer für Nordeuropa bei Aggreko. Bild: Aggreko

Das neue Whitepaper „Stromnetze zukunftsfähig gestalten“ können Sie unter diesem Link kostenfrei herunterladen.