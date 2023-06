EM-Power Europe: Digitale Lösungen für die Energiewende

Bei der EM-Power Europe zeigen Unternehmen ihre Digitalisierungskonzepte und Lösungen für das optimierte Netz der Zukunft.

Bei der EM-Power Europe, der internationalen Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen, präsentieren Unternehmen aus aller Welt ihre Digitalisierungskonzepte sowie innovativen Technologien und Dienstleistungen für das optimierte Netz der Zukunft. Schon das heutige Versorgungsnetz mit Millionen Solaranlagen, Wallboxen und Wärmepumpen, Heimspeichern und künftig rückspeisefähigen Autoakkus ist so komplex, dass Energieversorger und Netzbetreiber ohne die Digitalisierung ihrer Systeme verloren wären. Je genauer sie wissen, wieviel Strom wann wo erzeugt, eingespeist und vom Verbraucher benötigt wird, desto präziser können sie ihr Angebot an den Bedarf anpassen. Je präziser also die Wetter- und damit die Ertragsprognosen von Windkraft- und Solaranlagen, umso besser lässt sich auch der Eigenverbrauch mit Hilfe von Batterien oder steuerbaren Verbrauchern wie Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen optimieren.

Auch für das Energiemanagement von Gebäuden sind genaue Wettervorhersagen und Ertragsprognosen entscheidend. Bei Sonne können Wärmepumpen den Heizungsspeicher aufladen und die Energie abends in den Heizkreislauf abgeben. Mit der richtigen Software übernehmen die Wärmepumpen die Ertragsprognosen vom Energiemanagementsystem in ihre Einsatzplanung. So kann z. B. verhindert werden, dass die Wärmepumpe den Wärmespeicher mit Netzstrom durchwärmt, wenn die Sonne nur eine Stunde später genügend Energie dafür liefert. Auch das Laden von Elektroautos lässt sich oft so timen, dass der Anteil von Solarstrom maximiert wird.

Die EM-Power Europe sowie die Parallelveranstaltungen Intersolar Europe, ees Europe und Power2Drive Europe finden vom 14.–16. Juni 2023 im Rahmen Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform The smarter E Europe auf der Messe München statt.