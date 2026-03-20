Sichtbarkeit und Austausch von Frauen in der Elektrobranche stärken

Neues Netzwerk „ElektroHeldinnen“ gestartet

20.03.2026

Schneider Electric unterstützt als Mitinitiator den Start der neuen Brancheninitiative „ElektroHeldinnen“. Das Netzwerk wurde am 8. März 2026 im Rahmen der Light + Building offiziell vorgestellt und bringt Menschen aus Industrie, Handwerk und Großhandel zusammen. Neben Schneider Electric engagieren sich die Branchenverbände ZVEH, ZVEI und VEG sowie weitere Vertreter aus der Elektroindustrie.

Bild: elektroheldinnen.de

Bild: elektroheldinnen.de
Obwohl der Anteil weiblicher Fach- und Führungskräfte in technischen Berufen seit Jahren kontinuierlich steigt, sind Frauen in vielen Bereichen der Elektrobranche noch immer unterrepräsentiert. Das Anliegen der Initiative ist es daher, Frauen in der Elektroindustrie besser zu vernetzen, Erfahrungen sichtbar zu machen und junge Talente für technische Berufe zu begeistern. Ziel der „ElektroHeldinnen“ ist es, einen Rahmen für ein wachsendes Netzwerk zu schaffen, in dem Frauen und Männer zusammenkommen, die neue Impulse setzen und die Branche aktiv mitgestalten wollen.

„Mir ist seit Langem wichtig, dass Frauen in unserer Branche stärker miteinander in Kontakt kommen und wir noch deutlicher zeigen, wie viele Perspektiven die Elektroindustrie bietet“, sagt Kathrin Aehling, Vice President Digital Energy DACH bei Schneider Electric. „Unser Wunsch mit den ‚ElektroHeldinnen‘ ist es, diese Energien zu bündeln, Impulse zu setzen und gemeinsam Sichtbarkeit zu schaffen.“ Im Rahmen der Light + Building wurde die Initiative am Weltfrauentag offiziell gestartet und stieß auf große Resonanz. Auf dem Gemeinschaftsstand der Elektrohandwerke kamen zahlreiche Fachkräfte, Nachwuchstalente und Vertreterinnen aus Industrie, Handwerk und Großhandel zusammen, um über Perspektiven und Chancen für Frauen in der Elektroindustrie zu diskutieren. Weitere Informationen sind auf der Webseite der „ElektroHeldinnen“ zu finden.

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