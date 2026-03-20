Neues Netzwerk „ElektroHeldinnen“ gestartet

Schneider Electric unterstützt als Mitinitiator den Start der neuen Brancheninitiative „ElektroHeldinnen“. Das Netzwerk wurde am 8. März 2026 im Rahmen der Light + Building offiziell vorgestellt und bringt Menschen aus Industrie, Handwerk und Großhandel zusammen. Neben Schneider Electric engagieren sich die Branchenverbände ZVEH, ZVEI und VEG sowie weitere Vertreter aus der Elektroindustrie.

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„Mir ist seit Langem wichtig, dass Frauen in unserer Branche stärker miteinander in Kontakt kommen und wir noch deutlicher zeigen, wie viele Perspektiven die Elektroindustrie bietet“, sagt Kathrin Aehling, Vice President Digital Energy DACH bei Schneider Electric. „Unser Wunsch mit den ‚ElektroHeldinnen‘ ist es, diese Energien zu bündeln, Impulse zu setzen und gemeinsam Sichtbarkeit zu schaffen.“ Im Rahmen der Light + Building wurde die Initiative am Weltfrauentag offiziell gestartet und stieß auf große Resonanz. Auf dem Gemeinschaftsstand der Elektrohandwerke kamen zahlreiche Fachkräfte, Nachwuchstalente und Vertreterinnen aus Industrie, Handwerk und Großhandel zusammen, um über Perspektiven und Chancen für Frauen in der Elektroindustrie zu diskutieren. Weitere Informationen sind auf der Webseite der „ElektroHeldinnen“ zu finden.