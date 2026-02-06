Praxisorientierung und Berücksichtigung zeitgemäßer Technologien

Neuer Lehrgang zum IHK-zertifizierten Fachplaner Elektrotechnik

06.02.2026

Am 13. März 2026 startet die nunmehr dritte berufsbegleitende Weiterbildung zum/r „Zertifizierten Fachplaner/in Elektrotechnik“. Der Lehrgang wird von der Elektroplaner Akademie EPA durchgeführt, einer Einrichtung des BZH Bildungszentrums in Marburg. Die Dauer beträgt vier Semester bis Anfang 2028. Die sechs Module sind praxisorientiert und berücksichtigen zeitgemäße Technologien sämtlicher elektrotechnischer Gewerke bis hin zu Sicherheitstechnik und Gebäudeautomation.

Die Weiterbildung unter Schirmherrschaft des Zentralverbands Deutscher Ingenieure (ZDI) wird unterstützt vom ZVEI – Verband der Elektro- und Digitalindustrie und wurde jetzt von der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg als bundeseinheitlicher Zertifikatslehrgang anerkannt. Weitere Informationen sind auf der Webseite des BZH Bildungszentrums zu finden.

Erstmals IHK-zertifiziert

Ute Horn, Geschäftsführerin des BZH, und Akademieleiter Hans-Jürgen Schneider starten erneut die Weiterbildung zum/r „Zertifizierten Fachplaner/in Elektrotechnik“ ab 13. März 2026.
Bild: elektroplan-schneider | Ingenieurbüro für Elektrotechnik, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen

Die erfolgte Anerkennung als IHK-Zertifikatslehrgang spiegelt die hohe Relevanz des Lehrgangs für den Arbeitsmarkt wider. Weiterbildungen mit IHK-Zertifikat sind bei Arbeitgebern anerkannt, da die Lehrgänge bundeseinheitlichen Qualitätsstandards unterliegen. Von Praktikern konzipiert und unterrichtet, befähigen sie Fach- und Führungskräfte zur praxisnahen Umsetzung der Inhalte. „Weiterbildungen wie die zum ‚Fachplaner für Elektrotechnik‘ helfen dabei, dem Fachkräftemangel zu begegnen“, meint Friedrich Marx vom ZDI in München. Die Nachfrage nach Elektroplanern steige weiter, da Elektromobilität und Energiewende eine zunehmend komplexe Planung erforderten.

Auch der ZVEI sieht in der Weiterbildung einen klaren Mehrwert für Unternehmen. „Durch gezielte Qualifizierung stärken Unternehmen ihre Planungskompetenz und erhöhen Qualität sowie Rechtssicherheit. Gleichzeitig binden sie Fachkräfte langfristig und positionieren sich als attraktiver, zukunftsorientierter Arbeitgeber“, erklärt Peter Krapp, Geschäftsführer des ZVEI-Fachverbands Sicherheit.

Förderfähige Bildungsmaßnahme

Die Weiterbildung ist nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) als förderfähige Bildungsmaßnahme zertifiziert. Voraussetzung dafür ist eine individuelle Prüfung nach dem Qualifizierungschancengesetz. Ist die Förderfähigkeit gegeben, zahlt die Bundesagentur für Arbeit Zuschüsse zu den Lehrgangskosten und zu den Lohnkosten. Für Betriebe mit nicht mehr als neun Mitarbeitenden können die Zuschüsse bis zu 100 % betragen. Förderfähig sind darüber hinaus Reise- und Unterbringungskosten für die Präsenztage in Marburg.

