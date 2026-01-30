RLT-Herstellerverband wählt neuen Vorstandsvorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden

Von links: Frank Ernst, Geschäftsführer; Martin Alofs, TROX SE; Harald Luger, Walter Bösch GmbH & Co KG.

Ein ebenso eindeutiges Wahlergebnis erhielt Harald Luger, der nun ebenfalls für weitere zwei Jahre seine Arbeit als stellvertretender Vorsitzender des Verbands sowie als Obmann des Arbeitskreises Technik fortführen kann. „Die RLT-Branche steht vor großen Aufgaben: von Energieeffizienz über Nachhaltigkeit bis hin zu steigenden Anforderungen an die Raumluftqualität. Als Vorstandsvorsitzender ist es mir wichtig, diese Themen gemeinsam mit den Mitgliedsunternehmen aktiv zu gestalten“, sagt Martin Alofs.