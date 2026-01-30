Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V.

RLT-Herstellerverband wählt neuen Vorstandsvorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden

30.01.2026

Von links: Frank Ernst, Geschäftsführer; Martin Alofs, TROX SE; Harald Luger, Walter Bösch GmbH & Co KG.
Bild: RLT-Herstellerverband

Martin Alofs, Head of Product Management Air Handling Units bei der TROX SE, ist neuer Vorstandsvorsitzender des RLT-Herstellerverbands e. V. Die Delegierten der RLT-Mitgliederversammlung wählten ihn am 27. Januar 2026 in Frankfurt am Main einstimmig zum Vorsitzenden. Er folgt Andreas von Thun, der den Verband seit 2020 geführt hat und nicht erneut zur Wahl angetreten war.

Ein ebenso eindeutiges Wahlergebnis erhielt Harald Luger, der nun ebenfalls für weitere zwei Jahre seine Arbeit als stellvertretender Vorsitzender des Verbands sowie als Obmann des Arbeitskreises Technik fortführen kann. „Die RLT-Branche steht vor großen Aufgaben: von Energieeffizienz über Nachhaltigkeit bis hin zu steigenden Anforderungen an die Raumluftqualität. Als Vorstandsvorsitzender ist es mir wichtig, diese Themen gemeinsam mit den Mitgliedsunternehmen aktiv zu gestalten“, sagt Martin Alofs.

