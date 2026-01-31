Neuer Leitfaden zu Batterie-Energiespeichersystemen erschienen

Für BESS würden sich 21 % als umweltfreundlichere Lösung auf ihrer Baustelle entscheiden.

Bild: Aggreko Für BESS würden sich 21 % als umweltfreundlichere Lösung auf ihrer Baustelle entscheiden. Bild: Aggreko

Wachsender Markt für umweltfreundliches BESS

Für BESS würden sich 21 % der Bauleiter als umweltfreundlichere Lösung auf ihrer Baustelle entscheiden, ergab ein aktueller Forschungsbericht von Aggreko. Zugleich befindet sich der deutsche Markt für Batterie-Energiespeicher in einer Phase rascher Expansion: Die installierte Netzleistung sollte Mitte 2025 2 GW erreichen und könnte Prognosen zufolge bis zum Jahresende 3 GW überschreiten.

Neuer Leitfaden zu Batterie-Energiespeichersystemen für Planer und Bauleiter erschienen.

Bild: Aggreko Neuer Leitfaden zu Batterie-Energiespeichersystemen für Planer und Bauleiter erschienen. Bild: Aggreko

Batteriespeicher als Antwort auf zentrale Baustellenfragen

Dennis Bandemer, Sector Sales Manager Deutschland bei Aggreko, erklärt: „Unser Ziel ist es, deutlich zu zeigen, wie BESS wichtige betriebliche Herausforderungen auf Baustellen lösen kann: von der Reduzierung des Lärmpegels und des Energieverbrauchs bis hin zur Senkung der Kraftstoffkosten und der CO2-Emissionen.“ Der Leitfaden beschreibt die praktischen Einsatzmöglichkeiten von Batteriespeichern, vom effizienten Lastmanagement über den Umgang mit Netzproblemen bis zur Stromplanung. Er zeigt zudem Anwendungen, die in der Branche bislang kaum bekannt sind.

Stabile Energieversorgung sichern

Für niedrige Emissionen und termingerechte Projekte braucht die Bauindustrie eine verlässliche Energieinfrastruktur. Eine stabile Energieversorgung ist von grundlegender Bedeutung. Jedoch führen Missverständnisse rund um BESS oft dazu, dass diese Technologie gar nicht erst in Betracht gezogen wird, selbst dann, wenn sie die optimale Lösung wäre. Durch die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Anbieter wie Aggreko können Unternehmen die Vorteile von BESS nutzen, ohne hohe Anfangsinvestitionen tätigen zu müssen. Der Leitfaden zeigt, wie diese Technologie Projekte effizienter und sicherer unterstützen kann.

Der aktuelle Leitfaden „Bauen mit BESS“ steht hier zum Download bereit.