90 MWh Anlage größter Batteriespeicher Südschwabens

Bild: Green Flexibility

Neben diesen klassischen Einsatzfeldern von Batteriespeichern wurde für dieses Projekt eine zusätzliche netzneutrale Nutzung im regionalen Stromnetz vereinbart. Damit wird sichergestellt, dass der Speicher nicht nur auf Signale des nationalen Marktes reagiert, sondern gezielt zur Stabilisierung der lokalen Netzinfrastruktur beiträgt.

Projekt mit Mehrwert für Region und Bürger

Neben seiner technischen Bedeutung soll das Projekt in Obergünzburg auch gesellschaftlich und strukturell Maßstäbe setzen: So ist eine Bürgerbeteiligung vorgesehen, bei der sich Bürgerinnen und Bürger aus dem Postleitzahlgebiet aktiv am Projekt beteiligen können. Damit schafft Green Flexibility nach eigenen Angaben nicht nur eine Lösung für die Energiewende, sondern auch direkte wirtschaftliche Teilhabe für die Region.

Darüber hinaus handelt es sich um ein Hochspannungsprojekt mit eigenem Umspannwerk. Durch den direkten Netzanschluss auf Hochspannungsebene soll eine besonders leistungsfähige (40 MW Leistung) und stabile Integration in das Stromnetz sichergestellt werden. Mit dem Baubeginn in den kommenden Monaten und der geplanten Inbetriebnahme bis Ende 2026 wird das Projekt einen wichtigen Beitrag zur sicheren und nachhaltigen Energieversorgung in der Region leisten, heißt es vom Unternehmen.