Aus Winkelmann Building+Industry wird reflexGroup

Aus dem Geschäftsbereich Winkelmann Building+Industry (WBI), dem größten Geschäftsbereich der Winkelmann Group, wurde zum 1. Januar 2026 die reflexGroup. Mit diesem Schritt werden Know-how und Ressourcen gebündelt und die Weichen für eine zukunftsorientierte Entwicklung gestellt. Die bekannten Marken Reflex, Elbi und Nema vereinen sich unter dem Dach der reflexGroup, während die Sinus-Produkte künftig unter der Marke Reflex geführt werden. So entsteht ein klar strukturiertes Portfolio, das Orientierung und Verlässlichkeit bieten soll. Für die Mitarbeitenden entsteht eine einheitliche Arbeitgebermarke, die nach Unternehmensangaben weiterhin auf den Werten der Winkelmann Group fußt: unternehmerisch, gemeinsam und zuverlässig.

Bild: reflexGroup Bild: reflexGroup

Sichtbares Zeichen ist das neue Logo: Zwei dynamische Rahmen, die symbolisch den gemeinsamen Raum für alle Marken unter dem Dach der reflexGroup bilden. Sie stehen für die Vereinigung externer und interner Interessen, und verbinden Absatzmärkte und Produktionsstätten weltweit. Gleichzeitig stellen sie den energieeffizienten Wasserkreislauf dar. Die imaginäre Diagonale im Logo verkörpert dabei Wachstum, einen stetigen Aufwärtstrend und kontinuierliche Leistungsentwicklung, heißt es von der reflexGroup. Die Farbe Reflex-Grün und der Radius des Reflex-R-Typs werden aufgegriffen, um die Herkunft und Identität zu unterstreichen. 1972 wurde die Marke Reflex ins Leben gerufen und etablierte sich über Jahrzehnte in der Heiz- und Kühltechnik. Sie ist ein integraler Bestandteil der traditionsreichen Winkelmann Group.