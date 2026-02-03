Umfirmierung zum Jahreswechsel

Aus Winkelmann Building+Industry wird reflexGroup

03.02.2026

Aus dem Geschäftsbereich Winkelmann Building+Industry (WBI), dem größten Geschäftsbereich der Winkelmann Group, wurde zum 1. Januar 2026 die reflexGroup. Mit diesem Schritt werden Know-how und Ressourcen gebündelt und die Weichen für eine zukunftsorientierte Entwicklung gestellt. Die bekannten Marken Reflex, Elbi und Nema vereinen sich unter dem Dach der reflexGroup, während die Sinus-Produkte künftig unter der Marke Reflex geführt werden. So entsteht ein klar strukturiertes Portfolio, das Orientierung und Verlässlichkeit bieten soll. Für die Mitarbeitenden entsteht eine einheitliche Arbeitgebermarke, die nach Unternehmensangaben weiterhin auf den Werten der Winkelmann Group fußt: unternehmerisch, gemeinsam und zuverlässig.

Bild: reflexGroup

Bild: reflexGroup
„Die Umbenennung zur reflexGroup ist der logisch nächste Schritt“, sagt Dr. Sandra Bell, CEO der reflexGroup. „Sie ist unser klares Bekenntnis: Wir vereinen unsere Kräfte, um als führender Lösungsanbieter für wasserbasierte Heiz- und Kühlsysteme agil und kundennah zu wachsen. Gestützt auf die etablierte Stärke der Marke Reflex sind wir offen für Integrationen wie Elbi aus Italien, und stehen für Leistungsstärke und Vielfalt.”

Sichtbares Zeichen ist das neue Logo: Zwei dynamische Rahmen, die symbolisch den gemeinsamen Raum für alle Marken unter dem Dach der reflexGroup bilden. Sie stehen für die Vereinigung externer und interner Interessen, und verbinden Absatzmärkte und Produktionsstätten weltweit. Gleichzeitig stellen sie den energieeffizienten Wasserkreislauf dar. Die imaginäre Diagonale im Logo verkörpert dabei Wachstum, einen stetigen Aufwärtstrend und kontinuierliche Leistungsentwicklung, heißt es von der reflexGroup. Die Farbe Reflex-Grün und der Radius des Reflex-R-Typs werden aufgegriffen, um die Herkunft und Identität zu unterstreichen. 1972 wurde die Marke Reflex ins Leben gerufen und etablierte sich über Jahrzehnte in der Heiz- und Kühltechnik. Sie ist ein integraler Bestandteil der traditionsreichen Winkelmann Group.

