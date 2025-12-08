Nachruf auf Franz Tripp: Reflex Winkelmann würdigt langjährigen ehemaligen Geschäftsführer

Er galt über viele Jahre als eine prägende Persönlichkeit, hat den Grundstein für den heutigen Erfolgskurs gelegt und war im Unternehmen bei den Mitarbeitenden geschätzt und beliebt. Die Reflex Winkelmann GmbH trauert um Franz Tripp. Der ehemalige Geschäftsführer ist nun im Alter von 82 Jahren verstorben.

„Unter seiner Führung entwickelte sich Reflex Winkelmann zu einem der führenden Anbieter in der Branche. Franz Tripp war ein Visionär, der zahlreiche Innovationen initiierte und die kontinuierliche Modernisierung der Produktionsprozesse vorantrieb. Sein Einsatz für eine offene Unternehmenskultur und die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens sind richtungsweisend und werden in der Geschichte von Reflex Winkelmann unvergessen bleiben“, betont Dr. Sandra Bell, CEO von Reflex Winkelmann. Franz Tripp, ehemaliger Geschäftsführer von Reflex Winkelmann.

Beruflicher Werdegang

Sein beruflicher Werdegang war beeindruckend und zeugt von außergewöhnlicher Loyalität, Engagement und Weitsicht, heißt es vom Unternehmen. Franz Tripp blickte auf 49 Berufsjahre zurück, davon 42 Jahre bei der Firma Winkelmann und darunter 39 Jahre bei Reflex. Von 1972 an, als er die Position des Verkaufsleiters für den Bereich Reflex Druckausdehnungsgefäße übernahm, begann sein Aufstieg. Schon 1973 erhielt er die Handlungsvollmacht und 1976 die Prokura für diesen wichtigen Bereich.

Die Gründung der Reflex Winkelmann & Pannhoff GmbH im Jahr 1987 markierte einen weiteren Meilenstein, als Tripp die Geschäftsführung übernahm. Mit großem Einsatz und Weitblick führte er das Unternehmen zu neuen Erfolgen. Ab Juni 2010 war er zusätzlich Geschäftsbereichsleiter und Sprecher der Sparte „Heizung+Wasser“ der Winkelmann Group. Bis zu seinem wohlverdienten Ruhestand im Jahr 2011 prägte er Reflex Winkelmann in seiner Funktion als Geschäftsführer nachhaltig.

„Verlieren einen geschätzten Menschen und Freund“

Franz Tripp war nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsführer, sondern vor allem ein Mann, der sich laut Reflex durch seine außergewöhnlichen persönlichen Qualitäten auszeichnete. Kollegen und Mitarbeiter schätzten an ihm besonders seine Menschlichkeit, seine Verlässlichkeit gepaart mit westfälischer Bodenständigkeit und seine Fähigkeit, Mitmenschen zu motivieren und zu fördern. Er verstand es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt war. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben blieb er dem Unternehmen und seinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen freundschaftlich verbunden.

Volker Mauel, CSO von Reflex Winkelmann, der noch von Tripp eingestellt worden ist, erinnert sich: „Mit Franz Tripp verlieren wir nicht nur einen ehemaligen Geschäftsführer, der Reflex Winkelmann maßgeblich geprägt hat. Wir verlieren einen geschätzten Menschen und Freund. Wir werden seine Tatkraft, seine Weitsicht und seine warmherzige Persönlichkeit schmerzlich vermissen. Sein Vermächtnis wird in den Grundfesten von Reflex Winkelmann weiterleben. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren und sind dankbar für alles, was er für unser Unternehmen getan hat. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und Weggefährten. In stiller Trauer und tiefem Respekt.“