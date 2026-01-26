Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Klimaresilienz sind Grundpfeiler in der Energie- und Wasserversorgung

Die Versorgungssicherheit mit bezahlbarer Energie müsse im Zentrum aller wirtschaftspolitischen Vorhaben der Bundesregierung stehen. Nur wenn diese gewährleistet sei, gelänge es, die konjunkturelle und strukturelle Krise in Deutschland zu überwinden. Ausdrücklich begrüßt der Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) bei einem Pressegespräch zum Jahresauftakt in Berlin, dass die Europäische Kommission und die Bundesregierung eine Einigung zur dringend notwendigen Kraftwerksstrategie erzielen konnten. „Diese überfällige Einigung jetzt zu Jahresbeginn ist ein wichtiges Signal für Energiesicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz auf europäischer und nationaler Ebene“, sagt Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender des DVGW.

Kraftwerksstrategie: weitere Kapazitäten notwendig

Gaskraftwerk Irsching.

Gaskraftwerk Irsching. Bild: Uniper

Durch die EU-Vorgabe einer H₂-Readiness werde nun eine schrittweise Dekarbonisierung ermöglicht. Dass Gaskraftwerke, die perspektivisch mit Wasserstoff betrieben werden können, zum Bestandteil der Ausschreibungen gehören, sei eine richtige Entscheidung. Es sei notwendig, dass die Bundesregierung zügig und noch in diesem Jahr die Auktionen für steuerbare Kapazitäten startet und den Betreibern des Wasserstoffkernnetzes so eine Perspektive für eine gesicherte Abnahme ermöglicht. Zu kritisieren sei hingegen, dass die nun vereinbarten 12 Gigawatt (GW) lediglich der bereits von der Ampelkoalition mit der EU-Ebene verhandelten Leistung entsprechen und hinter dem selbst gesteckten Ziel der Bundesregierung (mindestens 20 GW) zurückbleiben. Auch würde durch den Neustart des Verfahrens unnötigerweise ein Jahr für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende verloren. Der DVGW fordert die Bundesregierung auf, schnell, zielgerichtet und unter Vermeidung bürokratischer Hemmnisse ihre Kraftwerksstrategie umzusetzen und weitere Kapazitätsplanungen auf den Weg zu bringen.

Wasserstoffhochlauf und Wärmemarkt: Infrastruktur und Mengen entscheiden über den Erfolg

Heizzentrale eines Neubaugebietes in Leipzig; vorn ein BHKW, dahinter ein Spitzenlastkessel und links ein Wärmespeicher.

Heizzentrale eines Neubaugebietes in Leipzig; vorn ein BHKW, dahinter ein Spitzenlastkessel und links ein Wärmespeicher. Bild: ASUE / Th. Wencker

Kritisch sieht der DVGW, dass die Bundesregierung im Zuge des Monitoringberichts zur Energiewende keine eigenen Mengenbedarfe zum Wasserstoff kommuniziert. Dagegen prognostiziert eine Expertenkommission einen erheblichen Bedarf von rund 300 bis 600 Terawattstunden (TWh) klimafreundlichem Wasserstoff, um die Klimaziele zu erreichen. Gleichzeitig erwarten die Wissenschaftler bereits ab 2030 einen in der Folge stark wachsenden Importbedarf, der durch verschiedene Erzeugungsarten gedeckt werden muss, um die inländische Nachfrage zu decken. Nach Einschätzung des DVGW sei es daher notwendig, Wasserstoff zunächst in all seinen Farben herzustellen sowie die Erzeugung und Verteilung von Biomethan stärker auszubauen. Dies käme insbesondere dem Wärmesektor zugute. Der DVGW ist überzeugt, dass „All electric“ mit der elektrischen Wärmepumpe nicht der Königsweg ist, sondern spricht sich stattdessen für eine technologieoffene, praktikable, rechtssichere und auf Klimaneutralität ausgerichtete Gebäude-Energiewende aus.

Auch mit Blick auf die Wasserversorgung sieht der DVGW umfassenden politischen Handlungsbedarf. In Deutschland zählt die Versorgung mit Trinkwasser zu der leistungsfähigsten weltweit. Damit das so bleibt, braucht sie stabile politische Rahmenbedingungen – insbesondere angesichts wachsender Anforderungen durch Klimawandel, neue Nutzungskonkurrenzen und veränderte sicherheitspolitische Bedrohungslagen. Weitere Informationen zu den Energie- und wasserpolitischen sowie weiteren Forderungen des DVGW finden sie unter folgendem Link.