Schmid AG energy solutions und Mawera GmbH schließen sich zusammen

Die Schmid AG energy solutions stellt die Weichen für ihre langfristige Zukunft: Nach rund 90 Jahren und drei Inhabergenerationen hat sich die Familie Schmid entschieden, das Unternehmen an die drei Unternehmer Wolfgang Rohner, Stefan Gritsch und Günther Lehner aus dem Vorarlberg zu übergeben. Im Zuge dieser Transaktion wird die Schmid AG energy solutions mit der ebenfalls zur Unternehmensgruppe gehörenden Mawera GmbH zusammengeführt.

Europäischer Marktführer

Bild: Schmid Mawera Philipp Lüscher, Wolfgang Rohner, Diana Tagliaferro-Schmid, Christian Huber, Roland

Kontinuität in der Führung

CEO der neuen Schmid Mawera Group wird der heutige CEO der Schmid AG energy solutions, Philipp Lüscher. Neuer CFO wird der heutige CFO der Schmid AG energy solutions, Christian Huber. Lüscher und Huber werden sich gleichzeitig an der neuen Schmid Mawera Group finanziell beteiligen. Die weiteren Management-Positionen werden mit bestehenden Führungskadern beider Unternehmen gebildet. Somit werden die Kontinuität sowie die branchenbezogene Erfahrung sichergestellt und die Stärken beider Unternehmen optimal gebündelt.

Die beiden Hauptstandorte in Eschlikon und Hard werden weiterhin eine zentrale Rolle in der neuen Schmid Mawera Group wahrnehmen. Dies gilt auch für die bestehenden Tochtergesellschaften und Niederlassungen beider Firmen. Der seitens Schmid AG, energy solutions bestehende Produktionsstandort in Polen wird zukünftig für die Fertigung des gesamten Produktportfolios der neuen Schmid Mawera Group verantwortlich sein und weiter ausgebaut werden. Zur Schmid Mawera Group gehört auch die von der Schmid AG energy solutions bis anhin gehaltene Beteiligung an der IS SaveEnergy AG. Diese wird als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Schmid Mawera Group weitergeführt. In Kombination mit der APF Advanced Particle Filters GmbH, einer bestehenden Beteiligung der Unternehmer Wolfgang Rohner, Stefan Gritsch und Günther Lehner im Bereich der Abgasbehandlung, können zusätzliche Synergien realisiert werden.

Nutzung strategischer Vorteile für Wachstum

Der Zusammenschluss erfolgt aus einer Position der Stärke. Schmid AG energy solutions ist operativ und strategisch gut aufgestellt und zählt insbesondere im Bereich der Industrieanlagen zu den führenden europäischen Anbietern von Biomasseanlagen. Ziel der neuen Schmid Mawera Group ist es, die Marktpräsenz weiter auszubauen, die Entwicklung zum Systemintegrator für erneuerbare Energien konsequent voranzutreiben und künftig auch den Bereich der industriellen Wärmepumpen weiter auszubauen. Für die Familie Schmid stand bei diesem Entscheid die nachhaltige Sicherung des Unternehmens sowie eine langfristig stabile Nachfolgelösung im Vordergrund. Mit den Unternehmern aus dem Vorarlberg erhält Schmid AG energy solutions einen strategischen Partner, der die gleichen Werte pflegt.

Die Familie Schmid wird sich im Frühjahr 2026 operativ aus dem Unternehmen zurückziehen. Gleichzeitig bleibt die enge Verbundenheit mit dem Unternehmen, den Mitarbeitenden und der Region bestehen. Mit dem Zusammenschluss zur Schmid Mawera Group beginnt ein neues Kapitel mit klarer Zukunftsperspektive, starker regionaler Verankerung und einer führenden Position im europäischen Markt für nachhaltige Energielösungen.