Eines der größten Mieterstromprojekte Norddeutschlands startet

In diesem Jahr werden 31 Häuser und damit 154 Wohneinheiten mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, was jährliche 330.000 kg CO 2 einspart.

Noch in diesem Jahr werden 31 Häuser und damit 154 Wohneinheiten mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Die Gesamtleistung dieser Anlagen beträgt 800 kW p und ermöglicht eine jährliche Einsparung von 330.000 kg CO 2 . Damit soll dieses Vorhaben einen wichtigen Schritt in der Energiewende des Wohnsektors markieren und neue Maßstäbe in der nachhaltigen Energieversorgung setzen. Weitere Anlagen sind bereits in Planung. Zusätzlich bietet das Projekt den Bewohnern eine lokale, nachhaltige und kostengünstige Alternative zur herkömmlichen Stromversorgung, heißt es von Einhundert Energie.

Ganzheitlicher Ansatz für Energieeffizienz

Der Fokus des Projekts liegt auf der wirtschaftlichen Entlastung der Mieterschaft und der energetischen Modernisierung des Bestands - ein zentraler Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Zusätzlich zu den Photovoltaikanlagen plant die gwk Uelzen ab 2025 den schrittweisen Austausch herkömmlicher Wärmeerzeuger zugunsten alternativer Energieträger, wie beispielsweise Wärmepumpen. Einhundert setzt darauf, dass diese Portfolio-Lösung auch in anderen Städten und Kommunen Anwendung findet. „Die gwk Uelzen zeigt, wie Wohnungsunternehmen nachhaltig, wirtschaftlich und effizient agieren und gleichzeitig ein Angebot für möglichst viele Mieterinnen und Mieter schaffen können“, sagt Paul Krebs, Leiter des Geschäftskundenbereichs bei Einhundert.