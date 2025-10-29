Wirsol realisiert Batteriespeicherprojekt in Münster

In Münster entsteht ein leistungsstarker Batteriespeicher, der gezielt zur Netzstabilität und Versorgungssicherheit beiträgt. Nach dem erfolgreichen Start des Großspeicherprojekts in Ohrdruf in Thüringen setzt Wirsol den nächsten Meilenstein in Westfalen. Der Batteriespeicher des Projekts „BESS Münster“ entsteht im Gewerbegebiet, unmittelbar neben dem Umspannwerk. Er hat eine Leistung von 5,3 MW und eine Speicherkapazität von über zehn MWh. Bauherr ist das Partnerunternehmen W Power Renewables. Die Fertigstellung des Energiewendeprojekts ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Batteriespeicher in der Bauphase.

Bild: W Power Renewables Batteriespeicher in der Bauphase. Bild: W Power Renewables

Darüber hinaus stattet Wirsol den Speicher mit einer Fernsteuerungseinrichtung aus, errichtet die Umzäunung, nimmt die gelieferten Komponenten entgegen und installiert eine moderne Energiemanagement-Software samt zugehöriger Hardware. So entsteht eine Lösung, die nicht nur energetisch, sondern auch qualitativ und ökologisch überzeugt und den Weg in Richtung einer dezentralen und resilienten Energieinfrastruktur ebnet. „Mit unserer umfassenden Leistungspalette stellen wir die zuverlässige und effiziente Realisierung von Batteriespeicherprojekten sicher. Mit dem Projekt in Münster setzen wir gemeinsam mit unseren Partnern ein starkes Zeichen für die Zukunft der Energieversorgung in der Region“, erklärt Johannes Groß, Geschäftsführer von Wirsol.

Johannes Groß, Geschäftsführer der Wirsol Aufdach GmbH.

Bild: Wirsol Johannes Groß, Geschäftsführer der Wirsol Aufdach GmbH. Bild: Wirsol

Batteriespeicher haben eine hohe Bedeutung für Photovoltaikprojekte

Innerhalb des Verbundes von Energieunternehmen um DCC Energy, zu dem auch Wirsol gehört, wird die Bedeutung von Energiespeichern sehr hoch eingeschätzt. In der Kombination mit PV-Dachanlagen entstehen aus Sicht des Unternehmens intelligente, dezentrale Energiesysteme, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch überzeugen. „Batteriespeicher sind inzwischen essenziell für die Transformation des Energiesystems. Sie sorgen für mehr Unabhängigkeit vom internationalen Strommarkt und leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität im Land, zur Integration erneuerbarer Energien und die Versorgungssicherheit insgesamt“, erklärt Christian Heine, Managing Director von DCC Energy.