Bild: Wildeboer Bild: Wildeboer Wildeboer hat in dieser Woche die Produktion wieder aufgenommen. Das Unternehmen war Mitte Juli Ziel einer professionellen Cyberattacke durch eine Gruppe geworden, die der organisierten Kriminalität nahesteht. Aus dem Angriff entstanden maßgebliche Störungen der IT- und Kommunikationssysteme des Herstellers. Damit verbunden und durch die sofortige Trennung der Systeme gab es Einschränkungen in den Kommunikationsmöglichkeiten sowie der Produktion.

Möglich wurde der Neustart nach Unternehmensangaben durch viele sehr intensiv und engagiert arbeitende Mitarbeiter aus allen Unternehmensbereichen. Dabei hätten insbesondere die Mitarbeiter der IT einen bewundernswerten Kraftakt vollbracht und in kürzester Zeit eine völlig neue Infrastruktur erschaffen.