Whitepaper zu Grauwasseraufbereitung mit Wärmerückgewinnung

Die Dehoust GmbH gibt ein umfangreiches Whitepaper zur Grauwasseraufbereitung mit Wärmerückgewinnung heraus. Der Spezialist der Brauchwasseraufbereitung informiert hier u. a. über Grundlagen, das technische Verfahren und Anwendungsbereiche sowie Fördermöglichkeiten. Folgende Fragen werden beantwortet: Wie steht es um die Trinkwasserversorgung in Deutschland und Europa? Welche Rolle kann die Grauwasseraufbereitung in der Bekämpfung von Dürreperioden übernehmen? Welche Vorteile bietet die Brauchwassernutzung? Wie lauten die gesetzlichen Rahmenbedingungen und wie funktioniert die Aufbereitung überhaupt?

Von der Einordnung in die gesellschaftliche und ökologische Relevanz der Grauwasseraufbereitung mit Wärmerückgewinnung, über Besonderheiten in der Planung bis hin zu politischen Rahmenbedingungen wird das Thema umfassend beleuchtet.

Bild: Dehoust

„Mit dem Whitepaper möchten wir über die Relevanz des ressourcenschonenden Umgangs mit Trinkwasser aufklären und die Grauwasseraufbereitung als erfolgreiche Antwort auf Wasserknappheit in den Fokus stellen,“ sagt Andreas Bichler, CEO der Dehoust GmbH. „Dafür nutzen wir unser gesammeltes Wissen aus mehr als 20 Jahren der Betriebswasseraufbereitung, um das Verfahren und seine Anwendungsbereiche für jeden zugänglich zu umleuchten.“ Die beschriebenen Anlagen entstammen von Dehoust. Angefordert werden kann das Whitepaper, das sowohl digital als auch in gedruckter Fassung erhältlich ist, .