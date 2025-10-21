Wärmepumpe auf Erfolgskurs: VDI fordert langfristige Perspektive

Erstmals belegt ein erneuerbares Heizsystem den Spitzenplatz am Heizungsmarkt: Im ersten Halbjahr 2025 wurden in Deutschland laut Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) rund 139.000 Wärmepumpen verkauft und eingebaut (die tab berichtete unlängst darüber). Das entspricht einem Zuwachs von etwa 55 % gegenüber dem Vorjahr. Ob die Wärmepumpe diese Position halten kann, hängt jetzt von politischen Rahmenbedingungen, Strompreisen und verlässlichen Förderprogrammen ab. Der VDI kommentiert die Marktentwicklung und gibt Empfehlungen für die nächsten Schritte.

Wärmepumpen erfreuen sich zunehmend großer Beliebtheit.

Bild: Clipdealer Wärmepumpen erfreuen sich zunehmend großer Beliebtheit. Bild: Clipdealer

Hohe Nutzerzufriedenheit

Eine repräsentative forsa-Umfrage (März 2025, BWP) unter 794 Hausbesitzern, die eine Wärmepumpe eingebaut haben, verdeutlicht, dass diese technisch und wirtschaftlich überzeugt: u. a. 96 % der Befragten würden sich erneut für eine Wärmepumpe entscheiden und 84 % loben die geringen Betriebskosten. 67 % sind mit der Wärmepumpe als Alternative zum vorherigen Heizsystem sehr zufrieden und 29 % eher zufrieden Auch die Wertsteigerung der Immobilie ist bei immerhin fast 40 % der Befragten ein positiver Faktor. Befragte, die von einer Gasheizung auf eine Wärmepumpe gewechselt sind, gaben zu 78 % an, dass die öffentliche Förderung für den Einbau ein relevanter Entscheidungsfaktor war, ebenso oft wurde der Klimaschutz als Entscheidungsgrund angeführt.

Der VDI begrüßt diese Entwicklung und fordert, dass der Klima- und Transformationsfonds (KTF) ausreichend Mittel bereitstellt, um die Heizungsförderung auf hohem Niveau fortzuführen. „Wichtig ist nicht nur die Höhe der Förderung, sondern die Kombination von Förderung, moderaten Strompreisen und steigenden Gas- und Ölpreisen. Dabei ist es sicherlich förderlich für den Wärmepumpenhochlauf – auch im Gebäudebestand –, dass der EU-Emissionshandel für Gebäude und Verkehr (ETS 2) ab 2027 wirkt und damit die Preise für Öl und Gas voraussichtlich steigen. Der Markt braucht jetzt vor allem verlässliche Rahmenbedingungen, um die weitere Implementierung klimafreundlicher Heizungssysteme sicherzustellen“, so Theloke weiter.