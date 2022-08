Bereits seit 1. Juli 2021 fördert der Bund im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) Nachhaltigkeitsaspekte durch eine eigene „NH-Klasse“. Der erforderliche Nachweis für die Förderung erfolgt über die Vergabe des gebäudebezogenen „Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude“ (QNG). In diesem Zusammenhang werden auch die damit verbundenen Beratungs- und Planungsleistungen gefördert.

Das Modul „Nachhaltigkeit Ökobilanz“ ermöglicht die Berechnung der Umweltwirkungen aller im Gebäude vorhandenen Konstruktionen und Anlagen für die Phasen Herstellung, Nutzung und Entsorgung.

Bild: Envisys Das Modul „Nachhaltigkeit Ökobilanz“ ermöglicht die Berechnung der Umweltwirkungen aller im Gebäude vorhandenen Konstruktionen und Anlagen für die Phasen Herstellung, Nutzung und Entsorgung. Bild: Envisys

Zur Erlangung des Nachweises werden Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität der Gebäude gestellt. Für die ökologischen Anforderungen sind Grenzwerte an die CO 2 -Emissionen sowie den Primärenergiebedarf für die Phasen der Herstellung, Nutzung und Entsorgung festgelegt. Dafür werden die im Gebäude zu verbauenden Bauteile und Anlagen ökologisch bewertet. Datengrundlage hierfür ist die öffentlich zugängliche Bauteildatenbank Ökobaudat.

Das Software- und Beratungsunternehmen Envisys hat das Modul „Nachhaltigkeit Ökobilanz“ entwickelt, das die Berechnung der Umweltwirkungen aller im Gebäude vorhandenen Konstruktionen und Anlagen für die Phasen Herstellung, Nutzung und Entsorgung ermöglicht. Das Modul greift dabei auf die Ökobaudat zu. Anhand der in der Energieberatersoftware „Evebi“ bereits vorliegenden Angaben zum Projekt (Bauteile mit ihren Schichten, Anlagen, Einbauten) werden die passenden Datensätze automatisch vorgeschlagen. Das bietet einen enormen Zeitvorteil für den Planer. Die Berechnung der Treibhausgasemissionen und des Primärenergiebedarfs aus nicht erneuerbaren Energien erfolgt u.a. auf den Berechnungsvorschriften des QNG.

Die Ergebnisse werden übersichtlich dargestellt und erlauben Rückschlüsse an ggf. notwendige Projektanpassungen zur Erreichung des QNG. Per Mausklick gelangt der Anwender zu den Bauteilen/Anlagen, die nachgebessert werden sollen. Ein Ergebnisbericht mit den wesentlichen Daten für den Kunden bzw. auch zur Weitergabe an eine Zertifizierungsstelle erfolgt wie in der Software üblich per Knopfdruck. Das Programm ist seit über 30 Jahren ein professionelles Werkzeug für die Planung und Sanierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden. Das Modul „Nachhaltigkeit Ökobilanz“ wird nahtlos in die Software eingebunden und ist eine Weiterentwicklung für zukunftsfähiges Bauen.