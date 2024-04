Empur hat das Schutzschirmverfahren verlassen

Die Empur Produktionsgesellschaft mbH, spezialisiert auf Flächenheiz- und Kühlsysteme, hat das Schutzschirmverfahren (in Eigenverwaltung) erfolgreich abgeschlossen. Auf der Gläubigerversammlung wurde der Sanierungsplan einstimmig angenommen. Laut ihren Restrukturierungs- und Insolvenzexperten ist Empur damit wieder marktgerecht aufgestellt.

Dem Sanierungsplan von Empur mit Sitz in Buchholz-Mendt wurde zugestimmt, sodass das Unternehmen das Schutzschirmverfahren verlassen konnte.

Sanierung des Unternehmens

Die Geschäftsführung hat die Restrukturierungs- und Insolvenzexperten Wirtschaftsprüfer Karsten Zabel von der RST Hansa GmbH in Essen und Rechtsanwalt Eric Coordes von der Mönig Wirtschaftskanzlei in Münster mit der Sanierung des Unternehmens beauftragt. Das Gericht hat Rechtsanwalt Holger Rhode zum Sachwalter des Verfahrens bestellt. Gemeinsam mit der Geschäftsführung wurde der Geschäftsbetrieb uneingeschränkt fortgeführt. Am 24. April 2024 wurde beim Amtsgericht Neuwied der von Empur vorgelegte Sanierungsplan den Gläubigern vorgestellt und erörtert. In einer Abstimmung entschieden sich die Gläubiger den Sanierungsplan anzunehmen und das Unternehmen zu erhalten.

„Wir haben die Instrumente eines Schutzschirmverfahrens genutzt, um das Traditionsunternehmen wieder marktgerecht und realistisch finanziert aufzustellen“, sagen Coordes und Rhode. Die Unternehmensführung blickt nach eigenen Angaben positiv in die Zukunft. Das Schutzschirmverfahren wurde genutzt, um sich intern neu zu organisieren. Das Unternehmen präsentiert sich heute am Markt mit neuen Produkten und einer geänderten Marktausrichtung, um neue Zielgruppen zu gewinnen. „Aufgrund unserer hochqualitativen Produkte konnten wir auch während des Verfahrens unsere Kunden weiter an uns binden und sind jetzt wieder in der Lage langfristig mit unseren Kunden weiterzuarbeiten“, sagt Geschäftsführer Eckert.