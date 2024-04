Online-Fachseminar zu sicheren Zutrittslösungen

Verschiedene Objekte haben unterschiedliche Risiken und Gefährdungen. Sonderbauten wie z. B. öffentliche Gebäude bergen spezifische Herausforderungen. Hinzu kommen stets neue Sicherheitsansprüche, verschärfende Gesetzesvorgaben und Vorschriften. Um diesbezüglich auf dem Laufenden zu bleiben, können Architekten, Fachplaner und Gebäudebetreiber in dem Seminar „Systembeispiele für Sicherheitsanforderungen, multifunktionale Lösungen einfach erklärt“ diverse Einblicke in verschiedene Themen rund um die Sicherheit von Gebäuden erhalten. Die kostenfreie Online-Veranstaltung findet am Mittwoch, 12. Juni 2024 von 10 bis 14:30 Uhr statt.

Die Onlineveranstaltung ist bei der jeweils zuständigen Architektenkammer als Fortbildungsmaßnahme angemeldet. Teilnehmer erhalten nach Abschluss der Veranstaltung eine Bestätigung zur Vorlage bei ihrer zuständigen Architektenkammer. Das komplette Vortragsprogramm und den Link zur Anmeldung sind über die Webseite des Veranstalters zu finden.