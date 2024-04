Energietage 2024: Lösungen für die Energiewende in Deutschland

Der allgemeinen Krisenstimmung entgegentretend, sollen die Energietage 2024 die vielfach vorhandenen positiven Lösungsansätze in den Vordergrund stellen. Unter dem Motto „Lösungen für die Energiewende in Deutschland“ findet die Veranstaltung der Energiewende in Deutschland am 15. und 16. Mai vor Ort in Berlin (Ludwig-Erhard-Haus) statt.

Bild: Rolf Schulten / Energietage Die Veranstaltung findet am 15. und 16. Mai vor Ort in Berlin (Ludwig-Erhard-Haus) statt. Bild: Rolf Schulten / Energietage

Die kostenfreie Anmeldung ist über die Webseite des Veranstalters möglich.