Reger Zuspruch beim 10. Herbsttreffen

Das Herbsttreffen des Industrieverbands Technische Gebäudeausrüstung (ITGA) Baden-Württemberg hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Erfolgsformat entwickelt. Dass die Mitglieder das hochkarätige Programm und die Möglichkeit zum intensiven Netzwerken schätzen, zeigte sich auch bei der 10. Auflage der Veranstaltung am 17. Oktober – mit über 100 Teilnehmenden war das diesjährige ITGA-Herbsttreffen hervorragend besucht. Den Rahmen für das Event bildete die Motorworld Böblingen, ein teilweise denkmalgeschützter ehemaliger Flugzeug-Hangar im Süden von Stuttgart.

Den Auftakt der Vortragsreihe machte Benjamin Flaig, verantwortlich für Energie- und Gebäudemanagement bei der Alfred Ritter GmbH & Co. KG. Unter dem Motto „Quadratisch, praktisch, CO2-neutral? Unser Zukunftsbild der Energieversorgung“ vermittelte er den Zuhörern einen Einblick in die energieeffiziente Transformation eines mittelständischen Unternehmens. Das Thema stieß auf reges Interesse und eine intensive Fragerunde nach Ende des Vortrags.

„Unser Herbsttreffen ist mit seiner Mischung aus Information, Inspiration und Networking sehr gut auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder zugeschnitten“, ist Jörg Staudenmayer, Geschäftsführer des ITGA Baden-Württemberg, überzeugt. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist der Austausch zwischen den Unternehmen unserer Branche immens wichtig – dafür wollen wir auch künftig den Rahmen schaffen.“

