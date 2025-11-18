Industrieverband Technische Gebäudeausrüstung (ITGA) Baden-Württemberg

Reger Zuspruch beim 10. Herbsttreffen

18.11.2025

Das Herbsttreffen des Industrieverbands Technische Gebäudeausrüstung (ITGA) Baden-Württemberg hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Erfolgsformat entwickelt. Dass die Mitglieder das hochkarätige Programm und die Möglichkeit zum intensiven Netzwerken schätzen, zeigte sich auch bei der 10. Auflage der Veranstaltung am 17. Oktober – mit über 100 Teilnehmenden war das diesjährige ITGA-Herbsttreffen hervorragend besucht. Den Rahmen für das Event bildete die Motorworld Böblingen, ein teilweise denkmalgeschützter ehemaliger Flugzeug-Hangar im Süden von Stuttgart.

Mit über 100 Teilnehmenden war das diesjährige ITGA-Herbsttreffen hervorragend besucht.
Bild: ITGA-BW

Die Begrüßung übernahm Steffen Hild, der erst im Juli 2025 das Amt des Vorstandsvorsitzenden von Jürgen Sautter übernommen hat. Er stimmte die Gäste mit einem knappen Überblick über die aktuelle wirtschaftliche Situation und deren Auswirkung auf die TGA-Branche auf die Referenten des Nachmittags ein.

Den Auftakt der Vortragsreihe machte Benjamin Flaig, verantwortlich für Energie- und Gebäudemanagement bei der Alfred Ritter GmbH & Co. KG. Unter dem Motto „Quadratisch, praktisch, CO2-neutral? Unser Zukunftsbild der Energieversorgung“ vermittelte er den Zuhörern einen Einblick in die energieeffiziente Transformation eines mittelständischen Unternehmens. Das Thema stieß auf reges Interesse und eine intensive Fragerunde nach Ende des Vortrags.

Den Rahmen für das Event bildete die Motorworld Böblingen.
Bild: ITGA-BW

Ein spannendes und hochaktuelles Thema griff auch Prof. Dr. Maximilian Lude (Wissenschaftler und Unternehmer) in seinem Beitrag auf. Mit bemerkenswerter Energie und einer kräftigen Prise Humor nahm er sich der Themen Innovationskraft, Werte und Künstliche Intelligenz an. „Sie müssen nicht alles umsetzen oder für gut befinden, was ich Ihnen heute erzähle – aber ich möchte Ihnen vermitteln, was in unserer Welt gerade abgeht“, resümierte Prof. Dr. Lude vor allem mit Blick auf die rasanten Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz. Zum Abschluss widmete sich das ITGA-Herbsttreffen der Rolle Deutschlands in einem veränderten Europa.

„Unser Herbsttreffen ist mit seiner Mischung aus Information, Inspiration und Networking sehr gut auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder zugeschnitten“, ist Jörg Staudenmayer, Geschäftsführer des ITGA Baden-Württemberg, überzeugt. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist der Austausch zwischen den Unternehmen unserer Branche immens wichtig – dafür wollen wir auch künftig den Rahmen schaffen.“

www.itga-bw.de

