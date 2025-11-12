Erik Feijen übernimmt Position von Christian Sieg

BDR Thermea Group kündigt Führungswechsel in Deutschland an

12.11.2025

Mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 wird Erik Feijen die Position des Geschäftsführers von BDR Thermea Deutschland übernehmen. Feijen verfügt über mehr als 28 Jahre Erfahrung im oberen Management und auf Vorstandsebene in den Bereichen Automobil, Kunststoff, Metall und industrielle Systeme. Seine umfassende Branchenerfahrung und strategische Kompetenz sind bestens geeignet, BDR Thermea Deutschland in die nächste Phase von Wachstum und Transformation zu führen.

Christian Sieg (links), Geschäftsführer BDR Thermea Deutschland, wird seine Rolle zum 31. Dezember 2025 aus persönlichen Gründen niederlegen. Mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 wird Erik Feijen die Position des Geschäftsführers von BDR Thermea Deutschland übernehmen.
Bild: BDR Thermea Deutschland

Christian Sieg, aktueller Geschäftsführer BDR Thermea Deutschland, wird seine Rolle zum 31. Dezember 2025 aus persönlichen Gründen niederlegen. Christian Sieg war maßgeblich an der strategischen Expansion des Unternehmens in Deutschland beteiligt, steigerte die Markenbekanntheit und förderte Innovationen bei Brötje, Remeha und SenerTec. Das Unternehmen spricht ihm seine tiefe Wertschätzung für seine Führung und seinen Beitrag über die Jahre hinweg aus.

Die einmonatige Übergangszeit zwischen Christian Sieg und Erik Feijen soll einen reibungslosen und effektiven Wechsel gewährleisten. BDR Thermea Group bleibt nach eigenen Angaben ihrem Engagement für intelligente, nachhaltige Lösungen für das Raumklima treu und blickt unter der Führung von Feijen zuversichtlich auf eine erfolgreiche Zukunft.

