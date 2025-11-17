Heat Pumps Watch bietet neutrale Fakten rund um Wärmepumpen

Wissenschaftliche Erkenntnisse zu Wärmepumpen sammeln, evaluieren und für unterschiedliche Zielgruppen verständlich aufbereiten – das ist das Ziel von „Heat Pumps Watch“. Das Spin-Off um Wissenschaftler Dr. Marek Miara des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg möchte Fachleuten, Politik und auch Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern, die vor der Umstellung ihres Heizungssystems stehen, Orientierung rund um das Thema Wärmepumpen geben. Heat Pumps Watch ist eine Non-Profit-Organisation – ihr erstes Projekt wird durch die Stiftung Klimaneutralität finanziert.



Bild: Heat Pumps Watch Bild: Heat Pumps Watch

Marek Miara ist seit dem Jahr 2003 als Wissenschaftler am Fraunhofer ISE tätig und dort eng mit der Wärmepumpen-Forschung verknüpft. In den letzten Jahren richtete sich sein Fokus dort bereits auf die Kommunikation der Projektergebnisse, u. a. im Rahmen einer Blogserie. Die Ausgründung ermöglicht es Miara, diese Arbeit zu intensivieren und über die Forschungsergebnisse des Fraunhofer ISE hinweg auf alle Forschung zu Wärmepumpen auszuweiten.

Erfolgreiche Wärmewende = erfolgreiche Klimawende

Dr. Marek Miara gründet nach zwanzig Jahren als Wissenschaftler für Wärmepumpen am Fraunhofer ISE ‚Heat Pump Watch‘ aus.

Bild: Heat Pumps Watch Dr. Marek Miara gründet nach zwanzig Jahren als Wissenschaftler für Wärmepumpen am Fraunhofer ISE ‚Heat Pump Watch‘ aus. Bild: Heat Pumps Watch

Die erste Initiative der Organisation ist eine 18-teilige Serie zu den häufigsten Fragen zu Wärmepumpen, unterstützt durch die Stiftung Klimaneutralität. Darin wird die Faktenlage zu unterschiedlichsten Aspekten erläutert, von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden hin zu Möglichkeiten der KI-Integration.

Heat Pumps Watch wird strategisch von einem Beirat unterstützt. Die Expertinnen und Experten Jan Rosenow, Tanja Loitz, Thomas Nowak, Anja Floetenmeyer-Woltmann sowie Peter Schossig vertreten kritische Standpunkte aus den Bereichen Gemeinnütziger Arbeit, Endverbraucher, Industrie, Kommunikation sowie Forschung und Entwicklung. Zur Webseite der Ausgründung: www.heatpumpswatch.org/de