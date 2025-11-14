Samsung Electronics schließt Übernahme des HLK-Unternehmens FläktGroup ab

Samsung Electronics gab bekannt, dass die Übernahme der FläktGroup, Europas größtem Unternehmen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, abgeschlossen ist. Nach der Übernahme plant Samsung, die Produktions- und Vertriebseinheiten der FläktGroup zu nutzen, um die Forschung und Entwicklung auszubauen und die Lieferkette zu stärken. Dabei sollen Produkte und Dienstleistungen schrittweise integriert werden, um Synergieeffekte zu maximieren. Die Tochtergesellschaften der FläktGroup werden ebenfalls Teil von Samsung Electronics, darunter Woods Air Movement, ein Anbieter von Lüftungs- und Brandschutzsystemen, Semco, ein Spezialist für Luftaufbereitungs- und Strömungslösungen, und SE-Elektronic, ein Anbieter von maßgeschneiderten innovativen Automatisierungssystemen. Der Unternehmensname, das bestehende Management, die Mitarbeiter sowie die Standorte der FläktGroup bleiben unverändert erhalten. Das Unternehmen wird als unabhängige Tochtergesellschaft weitergeführt, um sein technologisches Know-how und seine Markenidentität zu bewahren.



Bild: FläktGroup Bild: FläktGroup

Durch die Integration der HLK-Regelungssysteme der FläktGroup in die Gebäudemanagementplattformen von Samsung wie SmartThings Pro und b.IoT wird Samsung außerdem neue Möglichkeiten im Bereich intelligenter Gebäudelösungen und Energieeffizienz erschließen. „Der Zusammenschluss mit Samsung wird die globale Marktexpansion der FläktGroup beschleunigen und technologische Innovationen vorantreiben“, kommentiert Trevor Young, CEO der FläktGroup. „Die Synergie zwischen unseren Unternehmen wird ein wichtiger Wendepunkt bei der Entwicklung zukunftsorientierter HLK-Lösungen sein.“