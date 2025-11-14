Unternehmen als unabhängige Tochtergesellschaft weitergeführt

Samsung Electronics schließt Übernahme des HLK-Unternehmens FläktGroup ab

14.11.2025

Samsung Electronics gab bekannt, dass die Übernahme der FläktGroup, Europas größtem Unternehmen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, abgeschlossen ist. Nach der Übernahme plant Samsung, die Produktions- und Vertriebseinheiten der FläktGroup zu nutzen, um die Forschung und Entwicklung auszubauen und die Lieferkette zu stärken. Dabei sollen Produkte und Dienstleistungen schrittweise integriert werden, um Synergieeffekte zu maximieren. Die Tochtergesellschaften der FläktGroup werden ebenfalls Teil von Samsung Electronics, darunter Woods Air Movement, ein Anbieter von Lüftungs- und Brandschutzsystemen, Semco, ein Spezialist für Luftaufbereitungs- und Strömungslösungen, und SE-Elektronic, ein Anbieter von maßgeschneiderten innovativen Automatisierungssystemen. Der Unternehmensname, das bestehende Management, die Mitarbeiter sowie die Standorte der FläktGroup bleiben unverändert erhalten. Das Unternehmen wird als unabhängige Tochtergesellschaft weitergeführt, um sein technologisches Know-how und seine Markenidentität zu bewahren.


Bild: FläktGroup

„Dies ist ein strategischer Schritt für Samsung, um eine führende Position auf dem globalen Markt für HLK-Anlagen und Rechenzentren einzunehmen“, sagt TM Roh, President und Acting Head der Device eXperience (DX) Division bei Samsung Electronics. „Durch die Zusammenführung des technologischen Know-hows der FläktGroup mit den KI-Plattformen von Samsung wollen wir neue Maßstäbe in der Branche setzen und unseren Kunden innovative Lösungen anbieten.“ Durch diese Übernahme wird Samsung das HLK-Geschäft strategisch als neuen Wachstumsmotor innerhalb seiner DX-Division fördern. Das Unternehmen plant, kontinuierlich in kommerzielle HLK-Lösungen zu investieren und in wachstumsstarke Sektoren wie KI-Rechenzentren zu expandieren.

Durch die Integration der HLK-Regelungssysteme der FläktGroup in die Gebäudemanagementplattformen von Samsung wie SmartThings Pro und b.IoT wird Samsung außerdem neue Möglichkeiten im Bereich intelligenter Gebäudelösungen und Energieeffizienz erschließen. „Der Zusammenschluss mit Samsung wird die globale Marktexpansion der FläktGroup beschleunigen und technologische Innovationen vorantreiben“, kommentiert Trevor Young, CEO der FläktGroup. „Die Synergie zwischen unseren Unternehmen wird ein wichtiger Wendepunkt bei der Entwicklung zukunftsorientierter HLK-Lösungen sein.“

