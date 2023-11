Kooperation zwischen Samsung C&T und ABB

ABB Smart Buildings und Samsung C&T Corporation Engineering & Construction Group (Samsung C&T) haben eine globale Vereinbarung über die gemeinsame Entwicklung von Lösungen für integrierte, ganzheitliche Gebäudeautomation, sichere Energieverteilung und Energiemanagement unterzeichnet. Ziel der Zusammenarbeit sei die Verbesserung des Wohnkomforts und der Energieeffizienz in großen Zweckbauten und Wohnkomplexen. Diesem Schritt war bereits im April 2022 eine separate, globale Vereinbarung zwischen ABB und Samsung Electronics vorausgegangen. Als Ziel wurde benannt, die Entwicklung einer ganzheitlichen Technologie für intelligente Wohngebäude durch die Integration von Gebäudeautomationslösungen von ABB und Busch-Jaeger voranzutreiben.

Die Vereinbarung zwischen Samsung C&T sowie ABB soll für ganzheitliche Gebäudeautomationslösungen stehen.

Bild: ABB Die Vereinbarung zwischen Samsung C&T sowie ABB soll für ganzheitliche Gebäudeautomationslösungen stehen. Bild: ABB

„Diese spannende neue Vereinbarung mit Samsung C&T ist ein weiterer wichtiger Schritt beim Ausbau unseres Portfolios für nahtlose, umfassende Smart Building Technologien und Services“, sagt Lucy Han, Head of Global Product Group Building and Home Automation Solutions der Division Smart Buildings im ABB-Geschäftsbereich Elektrifizierung. Hyejung Helen Cho, Head of Life Solution Department bei Samsung C&T, fügt hinzu, dass die Samsung C&T-Plattform stetig neue Möglichkeiten biete, „das technische Niveau im Laufe der Zeit weiter anzuheben.“

Im Rahmen der Kooperation wollen die Partner ganzheitliche Gebäudelösungen wie die Smart Home-Plattform „Homeniq“ von Samsung, „Busch-free@home“, die Haussteuerung der ABB-Tochtergesellschaft Busch-Jaeger Elektro GmbH, sowie ABB „i-bus KNX“ zusammenführen, um ihr Angebot für Haus- und Gebäudeservices unter einem Property-Management-Tool auszubauen. Nach Aussage der Unternehmen helfe die Partnerschaft damit, der steigenden Kundennachfrage nach integrierten, benutzerfreundlichen und flexiblen Produkten und Lösungen nachzukommen und stehe für mehr Energiemanagement, die Senkung von Energiekosten und verbessertem Wohnkomfort. Darüber hinaus biete die ganzheitliche Steuerung und Überwachung der energetischen Infrastruktur in Gebäuden, und damit die Reduzierung von Lastspitzen, das Potential, Energiekosten zu senken und so die Amortisationszeit der installierten Photovoltaikanlagen zu verkürzen.