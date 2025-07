Führungswechsel bei Viega Europe: Dirk Gellisch übergibt operative Verantwortung

Nach 28 Jahren bei Viega hat sich Dirk Gellisch planmäßig zum 1. Juli 2025 aus seiner operativen Tätigkeit im Unternehmen verabschiedet. Zuletzt hatte er interimistisch die Rolle des CEO Europe inne. Bereits seit dem 1. Mai 2025 ist Karsten Müller offiziell in dieser Funktion tätig. Zum 1. September 2025 verstärkt Dr. Axel Busch als Chief Commercial Officer (CCO) das europäische Führungsteam von Viega. Nach seinem Ausscheiden aus dem operativen Geschäft bleibt Gellisch dem Unternehmen in beratender Funktion verbunden und wird weiterhin ausgewählte Mandate in Verbänden der Sanitär- und Heizungsbranche für Viega übernehmen.

„Dirk Gellisch hat die Entwicklung von Viega fast drei Jahrzehnte in zentraler Rolle mitgeprägt. Als Chief Global Sales Officer trieb er die strategische Ausrichtung und Internationalisierung des Unternehmens mit großem persönlichem Einsatz, ausgeprägtem Marktverständnis und strategischem Weitblick entscheidend voran. Auch über seinen direkten Verantwortungsbereich hinaus hat er strukturell bleibende Spuren hinterlassen – insbesondere in der Marktbearbeitung und Organisation. Dafür gilt ihm unser großer Dank“, würdigen die Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses von Viega, Anna und Walter Viegener, seine Verdienste stellvertretend für drei Generationen der Inhaberfamilien, an deren Seite Dirk Gellisch den Unternehmenserfolg mitgestaltet hat.

Karsten Müller neuer CEO Europe

Seit dem 1. Mai 2025 verantwortet Karsten Müller die Geschäfte von Viega Europe als CEO.

Bild: Viega Seit dem 1. Mai 2025 verantwortet Karsten Müller die Geschäfte von Viega Europe als CEO. Bild: Viega

Mit Karsten Müller und Dr. Axel Busch habe Viega zwei erfahrene Führungspersönlichkeiten für das Europageschäft gewinnen können. „Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam das weitere Wachstum von Viega in Europa zu gestalten“, sagt Brettschneider.

Verstärkung durch Dr. Axel Busch ab September

Ab dem 1. September 2025 übernimmt Dr. Axel Busch als CCO die Verantwortung für die Vertriebs- und Marketingaktivitäten von Viega Europe.

Bild: Viega Ab dem 1. September 2025 übernimmt Dr. Axel Busch als CCO die Verantwortung für die Vertriebs- und Marketingaktivitäten von Viega Europe. Bild: Viega

In seiner neuen Rolle verantwortet Busch die europäischen Vertriebs- und Marketingaktivitäten von Viega. Er übernimmt damit zentrale Aufgabenbereiche von Dirk Gellisch und berichtet künftig direkt an Karsten Müller.