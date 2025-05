Triton veräußert FläktGroup an Samsung

Von Triton beratene Fonds („Triton“) haben eine Vereinbarung zur Veräußerung aller Anteile an FläktGroup (das „Unternehmen“) im Wert von 1,5 Mrd. € an Samsung Electronics Co, Ltd. („Samsung“) unterzeichnet – dies entspricht einem Unternehmenswert von 1,8 Mrd. €. FläktGroup ist ein europäischer Anbieter für energieeffiziente Raumluft- und Präzisionskühlungslösungen. Der Abschluss der Transaktion erfolgt vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen sowie vertraglichen Bedingungen und wird im Laufe des Jahres 2025 erwartet.

FläktGroup entstand im Oktober 2016 aus dem Zusammenschluss von DencoHappel – zuvor Teil der Galapagos Group und ein Investment des Triton Fonds IV – mit dem neu übernommenen Unternehmen FläktWoods. Während Tritons Eigentümerschaft hat sich das Unternehmen nach eigenen Angaben zu einem europäischen Marktführer für Raumlufttechnik entwickelt, welches seinen Kunden erstklassige, innovative und energieeffiziente Lösungen bietet, die Komfort, Sicherheit und Spitzenleistung gewährleisten und gleichzeitig deren CO₂-Fußabdruck reduzieren.