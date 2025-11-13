Zusammenschluss mit Signalwirkung für die Kälte- und Klimatechnik-Branche

Die KKL Holding GmbH ist ab sofort Teil der Bluu Unit. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion stärkt die Allianz ihre Position als führende Allianz in der Kälte-, Klima- und Lüftungsbranche. Durch diese Transaktion gewinnt die Bluu Unit einen der profiliertesten Spezialisten für Kälte‑, Klima‑ und Lüftungstechnik sowie Rechenzentrumslösungen in Deutschland. Die zukünftige Zusammenarbeit setzt ein klares Zeichen für Wachstum und Qualität und verbindet einen starken Fachkräftenachwuchs, konsequente Kundenorientierung und zukunftssichere Technologien – genau dafür steht die Allianz der Bluu Unit. Sie bündelt regionale Champions, die den Transformationsdruck der F‑Gase‑Regulierung und den Umstieg auf natürliche und nachhaltige Kältemittel aktiv gestalten.

KKL setzt Maßstäbe – von der Ausbildung bis zur Kundenbetreuung



Bild: Bluu Unit Bild: Bluu Unit

Der Ausbau ihrer exzellenten Marktposition im Bereich der Klimatisierung von Rechenzentren, der Zukauf der Doubaras Kälte-Klima-Technik GmbH – einem Spezialisten für Tiefsttemperatur-Anwendungen im HealthCare-Sektor – sowie die Gründung und der Aufbau des Standortes Stuttgart markieren bedeutende Meilensteine in der strategischen Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe. Ergänzt wurde dies durch den gezielten Ausbau der FM Service GmbH als Spezialist für den Neubau und die Modernisierung von Rechenzentren sowie durch die Gründung der XIUS GmbH, die sich auf vorgefertigte Produkte in der Kälte- und Klimatechnik spezialisiert hat. Diese Maßnahmen unterstreichen ihren Anspruch, innovative Lösungen für hochkomplexe Anforderungen zu bieten und ihre führende Rolle in der Branche weiter auszubauen.

Ein Zusammenschluss mit starken Impulsen für die Branche

Der Beitritt der KKL Holding GmbH zur Bluu Unit Allianz ist weit mehr als ein weiterer Expansionsschritt. Er markiert einen Meilenstein für die gesamte Branche: Die Kombination aus KKLs richtungsweisender Ausbildungs- und Nachwuchsarbeit, technischer Exzellenz und langjähriger Projekterfahrung mit dem Netzwerk und der nachhaltigen Strategie der Unternehmensgruppe schafft eine neue Dimension von Stärke, Innovationskraft und Zukunftssicherheit.

Mit dem Beitritt der KKL Holding unterstreicht die Bluu Unit ihren Anspruch, die Kälte- und Klimabranche auf ein neues Niveau zu heben. Dieser Schritt stärkt nicht nur die gemeinsame Innovationskraft, sondern setzt auch ein klares Zeichen für nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen in der Gebäudetechnik.