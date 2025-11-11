Swegon Germany GmbH gibt Vertriebsrechte für Split- und VRF-Systeme an Fujitsu General zurück

In den vergangenen Jahren hat sich der Kälte- und Klimamarkt grundlegend verändert. Immer mehr Hersteller setzen auf den Direktvertrieb, um näher an ihre Kunden und Installationspartner heranzurücken. Auch die Fujitsu General verfolgt diesen Ansatz und hat in mehreren europäischen Märkten – darunter Italien, Großbritannien, Norwegen und Griechenland – den Direktvertrieb übernommen. Gleichzeitig konzentriert sich die Swegon Gruppe auf die Umsetzung ihrer Kernstrategie und fokussiert sich auf gewerbliche HLK-Gesamtlösungen.



Ausbau des Kerngeschäfts im Fokus

Die Swegon Germany GmbH übergibt nach eigenen Angaben ein gut etabliertes Geschäft und wird sich fortan auf den weiteren Ausbau ihres Kerngeschäfts von bedarfsorientierten Lüftungs- sowie Heiz- und Kühlsysteme für gewerbliche und industrielle Anwendungen konzentrieren. Mit der Übernahme von Samp in Norditalien, Dalair in Großbritannien, der HC Group in Holland sowie Howatherm in Deutschland hat Swegon in der jüngsten Vergangenheit seine Ambitionen eines führenden Anbieters von HLK-Gesamtlösungen unterstrichen. Dabei stehen vor allem kompakte und modulare Lüftungsgeräte, luft- und wasserbasierte Innenraumgeräte, Luftauslässe und Klimadecken sowie Wärmepumpen und Kaltwassersätze mit natürlichen Kältemitteln im Fokus. Ergänzt wird das Portfolio durch Mobil- und Kompaktklimageräte sowie gewerbliche und industrielle Entfeuchter.

Nils Meinert, Geschäftsführer der Swegon Germany GmbH, kommentiert die Vereinbarung so: „Wir sind stolz auf die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre mit Fujitsu General. Zugleich zeigen unsere jüngsten Übernahmen und Geschäftserweiterungen, nicht nur in Deutschland, dass Swegon gezielt in die Entwicklung luft- und wasserbasierter HLK-Systeme investiert, die wir unter unseren eigenen Marken vertreiben. Daher ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, dass sich beide Unternehmen wieder stärker auf ihr jeweiliges Kerngeschäft konzentrieren.“

Takashi Harada, Managing Director of Fujitsu General Euro, ergänzt hierzu: „Wir haben die langjährige Partnerschaft stets sehr geschätzt und sind dankbar, mit Swegon einen Partner an unserer Seite gehabt zu haben, der die Marke Fujitsu in Deutschland erfolgreich etabliert und weiterentwickelt hat. Umso mehr freuen wir uns nun darauf, eine so starke Marke im Bereich Split-, Multisplit- und VRF-Systemen in Eigenregie weiterzuführen und auszubauen. Besonders wichtig ist uns dabei, dass das bestehende Team in die neue Gesellschaft wechselt und unseren Kunden damit weiterhin als vertraute und erfahrene Ansprechpartner zur Verfügung steht.“