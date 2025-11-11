Potenziale erdgekoppelter Wärmepumpen und anderen Umweltwärmequellen

Effiziente Nutzung von Geothermie in der TGA-Planung

Die Zukunft der Gebäudetechnik liegt laut dem Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler e.V. (BDG) in der intelligenten Nutzung regenerativer Energiequellen. Im kostenfreien Online-Seminar „Geothermie für TGA, Architekt:innen und Heizungsbauer:innen“ erfahren Teilnehmende, welche Potenziale in erdgekoppelten Wärmepumpen und anderen Umweltwärmequellen stecken – von Erdwärmesonden über Wasser/Wasser-Anlagen bis hin zur Nutzung stillgelegter Bergwerke. Anhand praxisnaher Beispiele wird gezeigt, wie eine frühzeitige und koordinierte Planung zwischen Geothermieberatern, Architekten, TGA-Planern und Heizungsbauern zur effizienten Auslegung und erfolgreichen Umsetzung solcher Systeme beiträgt.

Das Seminar „Geothermie für TGA, Architekt:innen und Heizungsbauer:innen“ findet am 3. Dezember 2025
Bild: BDG – Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler

Das zweistündige Webinar bietet einen kompakten Überblick über verfügbare Wärmequellen, Anforderungen an Heiz- und Kühlleistung, die Rolle des Geothermieberaters sowie wichtige Baudetails und Schnittstellen zur Haustechnik. Ergänzend werden vertragliche Empfehlungen und konkrete Praxisbeispiele vorgestellt, die den Teilnehmenden wertvolle Orientierung für eigene Projekte bieten. Das Seminar findet am 3. Dezember 2025 statt und wird je nach Rückmeldung der Teilnehmenden entweder um 10:00 Uhr oder um 17:00 Uhr durchgeführt. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an mit dem Stichwort „GEOTHERMIE ONLINE“ und der Angabe des bevorzugten Zeitraums.

