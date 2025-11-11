Effiziente Nutzung von Geothermie in der TGA-Planung

Die Zukunft der Gebäudetechnik liegt laut dem Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler e.V. (BDG) in der intelligenten Nutzung regenerativer Energiequellen. Im kostenfreien Online-Seminar „Geothermie für TGA, Architekt:innen und Heizungsbauer:innen“ erfahren Teilnehmende, welche Potenziale in erdgekoppelten Wärmepumpen und anderen Umweltwärmequellen stecken – von Erdwärmesonden über Wasser/Wasser-Anlagen bis hin zur Nutzung stillgelegter Bergwerke. Anhand praxisnaher Beispiele wird gezeigt, wie eine frühzeitige und koordinierte Planung zwischen Geothermieberatern, Architekten, TGA-Planern und Heizungsbauern zur effizienten Auslegung und erfolgreichen Umsetzung solcher Systeme beiträgt.

Das Seminar „Geothermie für TGA, Architekt:innen und Heizungsbauer:innen“ findet am 3. Dezember 2025

Bild: BDG – Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler Das Seminar „Geothermie für TGA, Architekt:innen und Heizungsbauer:innen“ findet am 3. Dezember 2025 Bild: BDG – Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler mit dem Stichwort „GEOTHERMIE ONLINE“ und der Angabe des bevorzugten Zeitraums.