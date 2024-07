Potenzial und mangelnde Umsetzung von digitalen Zwillingen

Mit BIM und digitalem Zwilling kann auch Nachhaltigkeit fokussiert werden.

Bis 2035 sollen 35.000 Menschen im hybriden Stadtteil wohnen, arbeiten, lernen und forschen. Technologien der Zukunft sollen in der Siemensstadt Square Anwendung finden, wodurch digitale und reale Welt verschmelzen können. „Digitale Zwillinge von Dingen gehören in vielen Sektoren unseres täglichen Lebens schon zur Realität. Fahrzeuge, Produktionsanlagen, Medizintechnik etc. Überall werden digitale Zwillinge genutzt, um Abläufe zu verbessern, Wartungszeitpunkte zu optimieren und Ressourcen einzusparen“, sagt Jansen. Auch im Baubereich sind die erforderlichen Technologien für digitale Zwillinge von Bauwerken und Quartieren bereits vorhanden. „Doch bislang mangelt es teilweise noch an der Umsetzung von Projekten – auch weil solche großen öffentlichkeitswirksamen Projekte wie dem digitalen Zwilling für die Siemensstadt Square bislang in Deutschland nicht gegeben hat“, so Jansen weiter.

„Nur an konkreten Beispielen kann man erklären, was mit dem digitalen Zwilling erreicht werden kann und wie dieser funktioniert. Auch Nachhaltigkeit kann damit fokussiert werden“, ergänzt Dieter Westerkamp, Bereichsleiter Technik und Gesellschaft im VDI. Im VDI gibt es mit der Richtlinienreihe VDI 2552 „Building Information Modeling“ praktische normative Hilfestellungen für die Implementierung und Pflege des digitalen Zwillings bei Planung, Bau und Betrieb von Bauwerken.