Perowskit-Silizium-Solarzellen treffen auf Matrix-Schindel-Verschaltung

Das Solarunternehmen Oxford PV und das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE haben zwei Hocheffizienz-Technologien in einem Photovoltaik-(PV)-Modul verbunden. Dafür nutzten sie Perowskit-Silizium-Solarzellen von Oxford PV und verschalteten sie mit der durch das Fraunhofer ISE entwickelten Matrix-Schindel-Technologie. Oxford PV zählt zu den Pionieren der Perowskit-Silizium-Tandemtechnologie und hat sie als erstes Unternehmen in die Fertigung gebracht. Zu sehen ist die Modul-Neuentwicklung das erste Mal auf der Messe The smarter E Europe bzw. Intersolar, vom 23. bis 25. Juni 2026 in München – eine Variante als Aufdach-Modul am Stand A1.440 des Fraunhofer ISE, ein bifaziales Modul für Freiflächenanlagen bei Oxford PV im Nationalen Länderpavillon, Stand A4.540.

Das großflächige, bifaziale 546-Watt Perowskit-Silizium-Modul bei der Fertigung im Module-TEC des Fraunhofer ISE.

Bild: Fraunhofer ISE / Jacob Forster Das großflächige, bifaziale 546-Watt Perowskit-Silizium-Modul bei der Fertigung im Module-TEC des Fraunhofer ISE. Bild: Fraunhofer ISE / Jacob Forster

Das 491-Watt Aufdach-Modul hat eine Fläche von 1,92 m², das großflächige, bifaziale 546-Watt Modul eine Fläche von 2,13 m². Beide erreichten einen Wirkungsgrad von 25,6 % auf ganzer Modulgröße. „Unsere Tandem-Technologie und die Schindel-Verschaltung passen technologisch gut zusammen: Durch die geringeren Stromdichten der Perowskit-Silizium-Solarzellen kann man sie in breitere Streifen schneiden, was die Produktivität erhöht“, erklärt Ed Crossland, Chief Technology Officer bei Oxford PV. Tandemsolarzellen erreichen wesentlich höhere Spannungen und Wirkungsgrade als normale Solarzellen, der Strom ist durch die Aufteilung auf zwei Teilzellen aber geringer. Diese geringe Stromdichte ist vorteilhaft, weil dadurch die Widerstandsverluste im PV-Modul verringert werden. „Gleichzeitig ist die Klebeverschaltung der Matrix-Schindel-Technologie ein Niedertemperaturverfahren und benötigt keine Kupferverbinder“, ergänzt Crossland. Ein reduzierter Einsatz von Kupferverbindern senkt die Betriebskosten und entlastet die Modulstruktur.

Theoretisches Wirkungsgradlimit von 43,3 %

Tandem-Solarzellen haben das Potenzial, die Effizienz in der Photovoltaik stark zu steigern: Durch das Aufbringen einer nur wenige hundert Nanometer dünnen Perowskit-Zelle auf eine herkömmliche Silizium-Solarzelle steigt das theoretische Wirkungsgradlimit von 29,4 auf 43,3 %. Die Perowskit-Silizium-Solarzellen- und module von Oxford PV werden in einer Pilot-Produktion in Brandenburg an der Havel hergestellt. Die Perowskit-Zelle wird dabei mittels Dünnschichtverfahren direkt auf eine Silizium-Heterojunction-Zelle aufgebracht.

Die Perowskit-Silizium-Solarzellen wurden in Streifen geschnitten und wie in einem Mauerwerk gelegt, um sie mittels Matrix-Schindel-Technologie verschalten zu können.

Bild: Fraunhofer ISE / Jacob Forster Die Perowskit-Silizium-Solarzellen wurden in Streifen geschnitten und wie in einem Mauerwerk gelegt, um sie mittels Matrix-Schindel-Technologie verschalten zu können. Bild: Fraunhofer ISE / Jacob Forster

Realisiert wurden die neuen PV-Module im Rahmen des Forschungsprojekts „HoTSun“, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE).