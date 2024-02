Tandem-Solarmodul schafft neuen Weltrekord

Es handelt sich um ein gemeinsames Forschungsprojekt des Fraunhofer ISE und Oxford PV, einem Spin-Off der Universität Oxford. Für die Herstellung wurden Anlagen im Module-TEC des Fraunhofer genutzt. Oxford PV produziert Perowskit-Silizium-Solarzellen bereits in Kleinserie.

Nach Angaben der Beteiligten ist es das effizienteste Silizium-Perowskit-Tandem Solarmodul der Welt im industriellen Format. Photovoltaik-Module auf Basis von Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen haben das Potenzial deutlich höhere Wirkungsgrade zu erzielen als heutige Silizium-PV-Module. Perowskit-Silizium-Tandemzellen haben einen theoretisches Wirkungsgradpotenzial von über 43 % gegenüber weniger als 30 % bei Silizium-Solarzellen.

Zertifizierung wird nun angestrebt

Die Forscher nutzten für die Herstellung des Glas-Glas-PV-Moduls Anlagen im Module-TEC des Fraunhofer ISE, die bereits in der Massenproduktion Anwendung finden und optimierten die Prozesse für die Tandemtechnologie. Die Perowskit-Silizium-Solarzellen im M6-Format mit einem Wirkungsgrad von 26,8 % fertigte Oxford PV, ein Spin-Off der Universität Oxford, in Kleinserie in seiner Fabrik in Brandenburg. Dieses Jahr beginnt die kommerzielle Produktion der Tandemsolarzellen.