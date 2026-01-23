Helios Ventilatoren setzt Wachstumskurs im Bereich Weiterbildung fort

Neues Schulungsprogramm für 2026

23.01.2026

Das Schulungsprogramm für Lüftungstechnik verzeichnete im Jahr 2025 mit über 8.500 Teilnehmern einen neuen Rekord. Aufbauend auf diesem Erfolg bietet das Unternehmen 2026 neue Seminare und Specials an, die vielfältige Themen aus dem Bereich Lüftung behandeln. Die Veranstaltungen richten sich an Fachplaner, Installateure, Architekten, Vertreter der Wohnungswirtschaft sowie weitere Zielgruppen aus der SHK- und Elektrobranche. Das Angebot umfasst sowohl Webinare als auch Präsenzseminare an über 40 Standorten deutschlandweit.

Praxisnähe trifft aktuelle Herausforderungen

Das Seminar „Zukunft E-Mobilität – brandgefährlich für Garagen?“ beleuchtet die Auswirkungen der Elektromobilität auf die Sicherheit von Garagen.
Bild: Helios Ventilatoren

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Thema „bezahlbares Bauen“. Das neue Seminar „Von der DIN zur Lösung: Dezentrale Lüftung planen, auswählen und umsetzen“ vermittelt praxisnahes Wissen und greift die Herausforderungen der täglichen Planung und Umsetzung auf. Dabei werden unter anderem folgende Fragen beantwortet: Wann setze ich dezentrale Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung ein, wann zentrale Lösungen? Welche Rolle spielen Normen, Gebäudetyp und konkrete Projektanforderungen bei der Auswahl? Aber auch sicherheitsrelevante Lüftungslösungen bleiben ein zentrales Thema – von der Rauchfreihaltung in Treppenräumen bis zur Lüftung und Entrauchung von Garagen.

Besondere Highlights 2026

Ergänzend zu den klassischen Seminaren bietet Helios 2026 zahlreiche besondere Veranstaltungsformate in Kooperation mit Unternehmen der SHK-Branche sowie renommierten Experten wie Prof. Dr.-Ing. Holger Hahn. Zu den Highlights zählen unter anderem das „Seeminar“ für die Elektrobranche zum Thema kontrollierte Wohnraumlüftung, das an Bord eines Schiffes stattfindet, sowie die Kooperationsveranstaltung mit der DEKRA Automobil GmbH „Zukunft E-Mobilität – brandgefährlich für Garagen?“, die Fachwissen zur Garagenlüftung mit den aktuellen Herausforderungen der Elektromobilität verbindet. Darüber hinaus kombinieren mehrere Kompetenzwochen zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen praxisnahes Lüftungswissen mit unterhaltsamen Rahmenprogrammen wie Glühwein- oder Biertastings.

Das vollständige, kostenlose Schulungsprogramm finden Interessierte unter dem Link.

