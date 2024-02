Das Seminarpaket von Helios Ventilatoren für das erste Halbjahr 2024 steht bereit. Planer, Architekten, Bauträger und Installateure können auch in diesem Jahr aus einem breiten Spektrum aktueller Lüftungsthemen wählen. Neu ist bspw. die Seminarreihe „Wohnen und Arbeiten – wie Sie die Lüftung von Mischgebäuden richtig planen“. Diese geht auf die vielfältigen Herausforderungen der lüftungstechnischen Planung von Bauten mit Wohnungen, Gewerbeeinheiten und Tiefgaragen ein.

Ergänzende Themenschwerpunkte und ein modernisierter Showroom für praxisnahe Schulungen – das LCC Seminarprogramm 2024 von Helios Ventilatoren ist Präsenz sowie digital verfügbar.

Neben Veranstaltungen im LCC in Villingen-Schwenningen bietet das Helios Schulungsprogramm auch diverse Seminare deutschlandweit an unterschiedlichen Standorten an. Ferner ermöglichen die unterschiedlichen Webinare den Teilnehmern, sich direkt von ihrem Arbeitsplatz aus über die aktuellen Entwicklungen in der Lüftungstechnik zu informieren. Zusätzlich haben sie bei den „Web & Breakfast“-Reihen die Gelegenheit, ein im Voraus zugesandtes Frühstückspaket zu erhalten.

Einen Überblick über das komplette und kostenlose Schulungsprogramm finden Interessierte über die Webseite des Veranstalters.