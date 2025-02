Neues BIM-Labor der Hochschule Kaiserslautern

Im Januar 2025 waren Interessierte und Kooperationspartner und Partnerinnen aus Wirtschaft, Politik und Forschung an den Campus Kammgarn der Hochschule Kaiserslautern zum „Grand Opening“ des BIM-Labors eingeladen. Im Rahmen der feierlichen Eröffnung gab es Einblicke in die Technologien und Arbeit des BIM-Labors sowie einen Austausch über die digitale Zukunft des Bauens.

Im BIM-Labor des Fachbereichs Bauen und Gestalten ist eine Reihe von Technologien und Anwendungsfällen für die Digitalisierung im Bauwesen implementiert, um die BIM-Methode erlebbar zu machen. Die Räumlichkeit gliedert sich in drei Collaboration Spaces, wobei der CoSpace „digital“ vordringlich auf die digitale Kollaboration im Raum setzt. Der CoSpace „hybrid“ erlaubt laut der Hochschule über Touchscreens und eine hochwertige Webkonferenz-Lösung die volle Ausschöpfung der Potentiale hybrider Zusammenarbeit in einem zugleich physischen als auch virtuellen Raum. Im CoSpace „virtuell“ kann man über VR-Brillen mit der virtuellen Realität arbeiten.

Einsatz in der Lehre

Neben den CoSpaces verfügt das BIM-Labor über OnSite-Equipment für den Einsatz auf der Baustelle. Zur Erfassung bestehender Bauwerke kommen Tablets mit LIDAR-Scanner sowie ein hochpräziser Laserscanner zum Einsatz. Planungen können über einen AR-Baustellenhelm direkt vor Ort auf der Baustelle visualisiert und begreifbar gemacht werden. Es ist für die Hochschule von Relevanz, dass die Professoren und Professorinnen die vorhandenen Technologien des BIM-Labors bereits erfolgreich in der Lehre sowie im forschenden Lernen einsetzen. Darüber hinaus streben sie auch Kooperationen für den Transfer in die regionale Wirtschaft und in die Forschung an.