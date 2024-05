Neuerungen bei DIN VDE 0833-4:2024-06

Mit der Norm DIN VDE 0833-4 erhalten Verantwortliche für die Planung, Einrichtung, Erweiterung, Änderung und den Betrieb von Anlagen zur Sprachalarmierung detaillierte Anweisungen sowohl zu funktionalen Eigenschaften der technischen Einrichtungen als auch zu deren Handhabung und der hierfür erforderlichen Qualifikation. Mit der aktuellen Ausgabe DIN VDE 0833-4:2024-06 sind zahlreiche Änderungen für die Verantwortlichen im Anwendungsbereich der Norm vorhanden. Durch einzelne Vereinfachungen, Konkretisierungen und Ergänzungen wurde die Norm überarbeitet.

Neben formalen Anpassungen, wie der Überarbeitung der Struktur des Dokuments in einzelnen Abschnitten oder der Reihenfolge der Anhänge, umfasst die Neufassung der Norm auch einige relevante inhaltliche Änderungen und Überarbeitungen. Besondere Bedeutung erhalten in der Neufassung die Normabschnitte, die detailliert beschreiben, welche Qualifikation und Fachkenntnisse Fachkräfte für Sprachalarmanlagen besitzen und nachweisen müssen. Hierzu zählen, neben Kenntnissen im Bereich der Elektrotechnik, ausdrücklich auch solche der Elektroakustik. Gefordert wird ein grundlegendes Verständnis physikalischer Eigenschaften des Schalls, wie Nachhall, Störgeräuschpegel oder für die Sprachalarmierung relevante Faktoren wie die Sprachverständlichkeit.

Qualifikation mit Seminarangebot

Im Rahmen eines Schulungs- und Seminarprogramms zu zentralen Themen der Brandmeldetechnik und der Sicherheitsbranche vermittelt UDS Beratung mit dem Seminar „Sachkunde in Akustik und Elektroakustik; GrundlagenELA,ENS,SAA“ alle in der neuen DIN VDE 0833-4:2024-06 geforderten Fachkenntnisse. Das an zwei Terminen (am 3. Juni sowie am 18. November 2024) angebotene, jeweils eintägige Webinar qualifiziert für die Planung und Umsetzung von Sprachalarmierungsanlagen und vermittelt Grundlagen der Akustik und Elektroakustik mit zielführendem Praxisbezug und diversen Beispielen für Beschallungslösungen und das Zusammenspiel von Brandmeldeanlagen (BMA) und Sprachalarmierungsanlagen (SAA).