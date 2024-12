Montageschiene für den Lüftungsbau

Bild: Mefa / Gila Wettengel Bild: Mefa / Gila Wettengel 2 in gleicher Größenordnung einspart. Die Schiene „Signum LP 50“ mit spezieller Trägergeometrie ist gefalzt und erinnert an das Summenzeichen aus dem griechischen Alphabet und sei damit – hochkant montiert – auf Biegesteifigkeit optimiert. Die Schiene aus verzinktem Stahl muss laut Hersteller hochkant verbaut werden; also seitlich offen wie ein C. Sie dient, zwischen Gewindestangen abgehängt, als Quertraverse für Lüftungskanäle in der typischen „Affenschaukel“ oder als Auflage für Steigkanäle mittels Wandanbindung. Die Schiene ist in Längen von 2 und 6 Metern verfügbar. Dazu gibt es eine Schutzkappe für die Enden, eine Schallentkopplung für den Luftkanal sowie fertig vorkonfektionierte Wandhalter.